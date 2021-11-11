Такую санкцию Антимонопольный комитет Украины наложил на компанию еще в 2016 году . В общей сложности тогда оштрафовали 7 трейдеров , в том числе ОККО (на 77 миллионов), WOG (на 54 миллиона) и Shell (на 39 миллионов гривен).

Читайте также Атаки каждые 39 секунд: как уберечься от киберпреступников

Что известно о сговоре на рынке топлива

Антимонопольный комитет обнаружил, что компании-участники дела поддерживали на информационных табло своих АЗС схожие розничные цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо.

Также трейдеры обвинялись в применении сложных и непрозрачных программ лояльности, введении акций и скидок, которые не позволяли потребителям получить реальную информацию о ценах на топливо.