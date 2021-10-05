Забастовка в Голливуде: представители киноиндустрии не хотят работать в нечеловеческих условиях

Профсоюз сотрудников театральных сцен IATSE, который представляет интересы работников профессий закулисья киноиндустрии, объявил забастовку голливудским киностудиям. Организация требует уменьшения количества рабочих часов, безопасных условий работы и повышения заработных плат.

IATSE опекается представителями таких профессий, как гардеробщики, костюмеры, визажисты, студийные механики и так далее. В целом это более 150 тысяч работников киноиндустрии в США и Канаде. Объявленная общая забастовка является первой в 128-летней истории существования профсоюза.

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Что известно о забастовке работников в Голливуде

Между IATSE и Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) в течение последних четырех месяцев длились переговоры – профсоюз пытался решить проблему низкой оплаты труда и опасных условий работы, которая существует на киностудиях по ряду причин. Однако переговоры не принесли никаких изменений.

Наши люди имеют такие же базовые потребности, как и все остальные – полноценный сон, перерывы на прием пищи, выходные и оплачиваемые отпуска. Почему те, кто находятся за кадром киношедевров, не получают даже прожиточный минимум?,

– высказался председатель IATSE Мэтью Лоб.

После безуспешных переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения IATSE провел внутреннее голосование в понедельник, 4 октября, в котором 98% членов профсоюза поддержали предложение объявить забастовку голливудской киноиндустрии.

Влияние пандемии на кинобизнес

Требования IATSE являются следствием сверхактивного бума отрасли, поскольку кинопроизводители начали массово выпускать продукцию из-за пандемии COVID-19, чтобы покрыть спрос потребителей после длительного перерыва.

Карантин безвозвратно изменил производственную экосистему кино, ведь резкое повышение зрительской аудитории стриминговых платформ вроде Netflix, Disney +, HBO Max и Amazon Prime Video требует увеличения количества контента, чтобы удержать потребителя и заработать как можно больше.

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С увеличением объемов производства увеличилось и количество сверхурочных часов работы представителей индустрии. Кроме того, в турборежиме киностудии стали меньше обращать внимание на соблюдение требований мер безопасности на рабочем месте.

Вместе с тем зарплаты работников не повысились, а взносы компаний за социальное и медицинское обеспечение остались теми же, что и в допандемические времена.

Реакция кинопроизводителей на объявленную ​​забастовка

В AMPTP заявили, что прийти к консенсусу можно лишь тогда, когда обе стороны будут работать вместе и добросовестно, с готовностью к компромиссам, анализу и изучению открытых вопросов.

Мы глубоко ценим наших коллег из IATSE и стремимся сотрудничать с ними, чтобы избежать краха промышленности в такое ключевое время, особенно потому, что отрасль киноиндустрии все еще находится на этапе восстановления после экономических последствий пандемии COVID-19,

– заявили в AMPTP.

К слову, общая забастовка может привести к подобной ситуации, которая сложилась в 2007 и 2008 годах. Тогда забастовку объявили сценаристы и писатели, из-за чего множество сезонов сериалов и продолжений фильмов пришлось сокращать, переносить или отменять.

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