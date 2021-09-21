С улиц исчезли элементы стихийной торговли, в том числе палатки, зонты, торговое оборудование и прочее. Больше всего незаконных построек ликвидировали в Деснянском районе столицы – почти 300, а также в Оболонском и Днепровском – более 200.

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Почему МАФы демонтируют

Торговые точки ликвидируют исключительно по поручению Департамента городского благоустройства, если они размещены без соответствующих разрешительных документов. Занимаются демонтажем около 120 инспекторов и 7 бригад коммунального предприятия "Киевблагоустройство".

Чтобы получить разрешение на установку МАФа, собственникам необходимо обращаться в исполнительные органы местного самоуправления, однако все ликвидированные торговые точки не прошли этой законодательной процедуры.

Почему это важно

В Департаменте городского благоустройства Киева отмечают, что владельцы незаконных точек торговли обычно размещают МАФы вблизи остановок общественного транспорта, на тротуарах, в парковых зонах и возле выходов из станций метро.

Такая торговля не только причиняет неудобства горожанам и гостям столицы, но и является опасной. В частности, качество реализуемой продукции преимущественно ничем не подтверждено.