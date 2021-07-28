За каннабисом будущее, – табачный гигант о перспективах рынка
Источник:BBC
Табачный гигант British American Tobacco заявляет, что более трети их доходов поступают от продаж продукции вейпа. Сейчас компания тестирует новый вейп-продукт с содержанием каннабидиола (CBD).
British American Tobacco отмечает, что сегодня их деятельность направлена прежде всего на "построение лучшего будущего". В компании хотят, чтобы как можно больше людей перешли на альтернативы никотина.
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Опубликовав результаты первого полугодия 2021 года, BAT сообщила о росте своих доходов на 8,1% – до 12,18 миллиарда фунтов стерлингов. Кроме этого, компания зафиксировала рекордный прирост новых клиентов вейповой продукции на 2,6 миллиона – до 16,1 миллиона в целом.
Исполнительный директор BAT Джек Боулз рассказал, что компания стремится ускорить свою трансформацию и уменьшить негативное влияние бизнеса на здоровье клиентов.
К слову, в марте табачный гигант приобрел 20% акций канадского производителя каннабиса Organigram и подписал договор на исследование новых продуктов с содержанием каннабидиола, которые могут быть альтернативой никотина для взрослых.
Когда мы думаем о нашем портфолио в будущем, то большая часть продукции точно не будет содержать никотина,
– заявил Боулз.