За год в Украине открыли почти 34 тысячи новых юрлиц: какие виды деятельности самые популярные

В течение 2021 года в Украине зарегистрировали 33 745 новых юридических лиц. Показатель свидетельствует о росте на 3% от общего количества.

Для сравнения, в 2020 году рост составил 41 539 юрлиц или 3,5%. В процентном соотношении наибольший прирост зафиксирован среди производителей табачных изделий – на 29% в 2021 году и на 80% в целом за последние два года.

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Самые популярные направления деятельности среди юридических лиц

По количеству больше всего новых юридических лиц были открыты в отраслях:

оптовой торговли (8 699 новых);

общественных организаций (3 285);

обслуживания домов и придомовых территорий (3 271).

IT-компании росли не такими стремительными темпами, как IT-ФЛП, однако также вошли в тройку лидеров по процентному приросту – на 14% за 2021 год и на 29% в целом за последние два года.

Торговля остается наиболее популярным направлением деятельности юридических лиц. Ею сейчас занимается 23% от общего количества действующих компаний.

При этом в процентном соотношении значительно уменьшилось количество юридических лиц в следующих сферах:

государственное управление и оборона – на 10,5% меньше по сравнению с 2020 годом;

обязательное социальное страхование (-10,5%);

организация азартных игр (-6%);

лесное хозяйство (-4%).

По количеству второй год подряд фиксируется сокращение юридических лиц из сферы государственного управления и обороны – на 3 332 компании меньше против 2020 года. Значительно уменьшилось также представителей отрасли функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры – на 695 меньше, чем в 2020 году.