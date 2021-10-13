За год бизнес оштрафовали более чем на 4 миллиона гривен за неправильное размещение рекламы

С начала года за нарушения законодательства о рекламе Госпродпотребслужба оштрафовала украинский бизнес на сумму 4,31 миллиона гривен. Из них в добровольном порядке предприятия уплатили около половины, а именно более 2 миллионов гривен.

По результатам рассмотрения дел, Госпродпотребслужбой и ее территориальными органами принято 41 решение о признании рекламы недобросовестной или скрытой. Кроме этого, вынесено 186 решений о прекращении распространения предприятием рекламы, которая не соответствует действующему законодательству.

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Что известно о зафиксированных нарушениях

В Госпродпотребслужбе отмечают, что за 9 месяцев 2021 года ними зафиксировано более 2,4 тысячи нарушений при распространении рекламы. Больше всего случаев – почти 300 – касались рекламы алкогольных напитков и табачных изделий.

В течение года государственным органом исследовано более 18 тысяч рекламных носителей, и больше всего нарушений законодательства зафиксировано в таких сферах:

наружная реклама – 1,7 тысячи;

внутренняя реклама – 571;

в печатных СМИ – 57;

остальные обнаружены на радио и телевидении, а также в транспорте.

Напомним, что 10 сентября 2021 года Верховная Рада поддержала законопроект, который вводит административную ответственность за создание и распространение сексистской рекламы. В частности, в законодательстве теперь дают определение понятиям "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола".