По результатам рассмотрения дел, Госпродпотребслужбой и ее территориальными органами принято 41 решение о признании рекламы недобросовестной или скрытой . Кроме этого, вынесено 186 решений о прекращении распространения предприятием рекламы , которая не соответствует действующему законодательству.

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Что известно о зафиксированных нарушениях

В Госпродпотребслужбе отмечают , что за 9 месяцев 2021 года ними зафиксировано более 2,4 тысячи нарушений при распространении рекламы. Больше всего случаев – почти 300 – касались рекламы алкогольных напитков и табачных изделий .

В течение года государственным органом исследовано более 18 тысяч рекламных носителей , и больше всего нарушений законодательства зафиксировано в таких сферах :

наружная реклама – 1,7 тысячи;

– внутренняя реклама – 571;

– в печатных СМИ – 57;

– остальные обнаружены на радио и телевидении, а также в транспорте.