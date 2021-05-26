Xiaomi шокирует доходами США сняли санкции против компании

В Xiaomi отчитались о значительном росте доходов за первый квартал после отмены судом округа Колумбия санкций американского оборонного ведомства относительно китайского гиганта рынка смартфонов и электроники. Прибыли компании в первом квартале текущего года уже превзошли рыночные оценки и достигли 1,2 миллиарда долларов

Чистая прибыль Xiaomi Corp в первом квартале выросла на 260,6% и превзошла прогнозы благодаря росту продаж по всему миру, поскольку США отменили ограничения введены бывшим президентом США Дональдом Трампом по китайского гиганта рынка смартфонов.

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Компания из Пекина, которая в первом квартале стала третьим по величине в мире поставщиком смартфонов, сообщила в среду 26 мая о превышении суммы ожидания чистой прибыли. Чистая квартальная прибыль Xiaomi составила 7,8 миллиарда юаней (1,2 миллиарда долларов США) за первые три месяца 2021 года, по сравнению с 2,15 миллиарда юаней (340 миллионов долларов США) за аналогичный период 2020 года. Это превысило консенсус-прогноз рынка в размере 5,07 миллиарда юаней (790 миллионов долларов), полученный в результате опроса аналитиков изданием Bloomberg.

В то же время выручка Xiaomi выросла на 54,7% до 76,9 миллиарда юаней (12,03 миллиарда долларов США) с 49,7 миллиарда юаней (7,77 миллиарда долларов США) за первый квартал 2020 года. Рост стало возможным благодаря высоким объемам поставок смартфонов на внутреннем и внешнем рынках и превысил рыночные прогнозы в размере 74,38 миллиарда юаней (11,64 миллиарда долларов).

Оффлайн-магазин Xiaomi в Китае / Фото Scmp

Акции Xiaomi достигли трехмесячного максимума в среду 26 мая 2021 после того, как компания объявила перед отчетом о доходах за первый квартал, что суд США снял с нее статус "коммунистической китайской военной компании" (CCMC) и отменил все ограничения на покупку или владения ее акциями гражданами США. В среду стоимость акций компании выросла на 1,4 процента.

Окружной суд США округа Колумбия выдал окончательное решение, которое отменяет присвоение Министерством обороны США компании Xiaomi статуса CCMC,

– говорится в заявлении компании от 26 мая 2021 года.

Предварительное решение суда, аналогичное конечном было принято, еще 12 марта этого года, однако конечный результат судебного иска Xiaomi к американскому министерства обороны стал известен только сейчас.