Xiaomi обошел Apple и теперь №2 в мире: кто в первой пятерке

Во II квартале 2021 мировые поставки смартфонов выросли на 12%. Эксперты считают, что рост обусловлен возвращением мира к привычному формату жизни после начала вакцинации.

Восстановление экономики после затяжного периода стагнации, которую вызвала пандемия COVID-19, не только стало причиной повышения продаж смартфонов, но и привело к изменениям в первой тройке лидеров.

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Компания Samsung осталась ведущим производителем с долей в 19% проданных смартфонов в мире. Китайский гигант электроники Xiaomi, благодаря стремительному росту продаж – на 83%, впервые в истории занял второе место с долей 17%. Apple заняла третье место с долей 14%, а китайские производители смартфонов Vivo и Oppo сохранили высокие темпы роста и завершили второй квартал 2021 в пятерке лидеров, имея в активе по 10% рынка смартфонов.

Где больше всего выросли продажи Xiaomi

Проведенное аналитиками Canalys исследование указывает на стремительный рост поставок смартфонов Xiaomi в Латинской Америке – более чем на 300%.

Xiaomi стремительно развивает свой зарубежный бизнес. Например, поставки компании выросли более чем на 300% в Латинской Америке, на 150% в Африке и на 50% в Западной Европе.

– сказал руководитель исследовательского отдела Canalys Бен Стэнтон, комментируя результаты исследования.

Xiaomi обогнал Apple / Фото Canalys

Xiaomi трансформирует бизнес-модель: из претендента в конкурента

Аналитики отмечают, что по мере роста продаж компания Xiaomi развивается и активно трансформирует свою бизнес-модель из претендента в конкурента. Реализуя такие инициативы, как консолидация партнеров по каналам сбыта и более тщательное управление старыми запасами на открытом рынке.

Однако, компания Xiaomi по прежнему ориентирована на массовый рынок, и по сравнению с Samsung и Apple ее средняя продажная цена смартфонов дешевле примерно на 40% и 75% соответственно.

Китайские производители хотят "подвинуть" Samsung и Apple из ниши High-End смартфонов

Основным приоритетом для Xiaomi в 2021 году является рост продаж своих высококлассных устройств, таких как Mi 11 Ultra.

Смотрите промо ролик Mi 11 Ultra:

Однако, по мнению экспертов, это будет "тяжелая битва", поскольку Oppo и Vivo преследуют ту же цель, и обе компании готовы тратить большие средства на маркетинг.

Основная маркетинговая цель Oppo и Vivo – "раскрутка" брендов, чего не делает сейчас Xiaomi.

Xiaomi планирует опередить Samsung и стать №1 в мире

На сегодня все производители смартфонов ведут крайне напряженную борьбу за обеспечение поставок компонентов в условиях глобального дефицита. Однако даже в таком режиме работы Xiaomi уже определила следующий шаг: вытеснить Samsung с первого места и стать крупнейшим в мире производителем смартфонов