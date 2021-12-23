WSJ пишет, что Илон Маск хочет тайно купить недвижимость: миллиардер настаивает, что это ложь

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск якобы хочет тайно приобрести новое поместье после того, как публично продал всю свою предыдущую недвижимость. Об этом написало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные анонимные источники.

Кроме того, по информации издания, миллиардер уже около года проживает в доме близкого друга, предпринимателя Кена Ховери, а не в съемной квартире площадью 37 квадратных метров, как он ранее заявлял. Однако самый богатый человек мира настаивает, что материал The Wall Street Journal – ложь.

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Действительно ли Маск хочет приобрести новое поместье

В мае прошлого года Маск заявил, что избавится почти от всего своего имущества, потому что хочет посвятить себя Марсу, а материальные ценности на Земле "тянут его вниз". Он начал распродавать собственную недвижимость, а в декабре 2021 года продал свое последнее поместье.

Журналисты WSJ пишут, что на самом деле Маск уже больше года живет в особняке своего друга Кена Ховери, пока тот путешествует по миру. Особняк площадью около 740 квадратных метров и стоимостью 12 миллионов долларов расположен в элитном районе Остина, штат Техас. На территории есть бассейн, джакузи и частный пирс для пришвартовки лодок.

Дом, в котором сейчас якобы живет Илон Маск / Фото Picometry

Кроме того, по информации издания, Илон Маск тайно подыскивает себе собственное поместье в Остине: он уже нанял несколько риелторов и рассматривает возможные варианты. Одним из них якобы стал дом ювелирного дизайнера Кендры Скотт, однако сделка не состоялась, поскольку миллиардер несколько раз не пришел на осмотр апартаментов.

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К слову, после публикации материала WSJ, Кен Ховери успел дать комментарий СМИ, в котором заявил, что информация не соответствует действительности.

Статья The Wall Street Journal – ложь. Я не живу там и не собираюсь покупать какую-либо недвижимость,

– прокомментировал сам Илон Маск.

Вместе с тем самый богатый миллиардер мира иронически ответил на публикацию WSJ в твиттере: "Но какого цвета наволочки? Мы должны знать эти важные детали!"