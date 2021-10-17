Оппозиционная сила получила от игорного бизнеса около 28,9 миллиона долларов США. На втором месте – Либеральная и Национальная партии, которым досталось примерно 16,3 миллиона долларов . Остальное компании потратили на связанные с политическими организации, союзы и кампании, чтобы продвигать свой игорный бизнес на национальном рынке.

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Взятка или пожертвование

В расследовании журналистов отмечается, что около 35% всех "пожертвований" игорного бизнеса политикам касаются денег, источников происхождения которых невозможно установить . Такие взносы, скорее всего, осуществлялись благодаря лазейкам в австралийском законодательстве, через полулегальные схемы .

Индустрия азартных игр – это очень жестко контролируемый сектор, поэтому компаниям есть что терять или получать от принятия политических решений,

– отмечает генеральный директор Grattan Institute Даниэль Вуд.

Эксперты обеспокоены, что в Австралии отрасль игорного бизнеса жертвует в политику больше, чем любой другой сектор национальной экономики.

Обнародованная информация в австралийском обществе вызвала неоднозначные отзывы – кто-то не видит в этом ничего неправомерного, а некоторые обвиняют политические партии в коррупции .

Опыт Великобритании

Напомним, что летом подобная информация вызвала скандал в Великобритании . Тогда 9 действующих парламентариев приняли бесплатные билеты на матчи "Евро-2020" от букмекеров и игровых компаний. Один из этих билетов стоил 4 тысячи евро (матч "Англия – Дания"), а другие получили бесплатно места на стадионе себестоимостью 9 300 евро .