Взял посетителя в заложники и требовал криптовалюту: террорист хотел "взорвать" магазин Apple

В Амстердаме вооруженный мужчина взял в заложники посетителя магазина Apple. Он требовал 200 миллионов евро в криптовалюте, а в противном случае угрожал взорвать здание.

Террорист в камуфляжной одежде с балаклавой зашел в магазин Apple, выстрелил из пистолета и взял одного из посетителей в заложники. На теле у преступника якобы была взрывчатка.

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Чем все закончилось

После того как злоумышленник открыл стрельбу, из магазина удалось выбежать почти всем посетителям. Четверо человек закрылись в отдельном помещении внутри здания.

Инцидент произошел 22 февраля около 18 часов вечера. Правоохранители вели переговоры с террористом в течение нескольких часов. При этом преступник демонстрировал на себе пояс, якобы со взрывчаткой, и угрожал взорвать здание.

Единственному заложнику удалось самостоятельно сбежать от террориста, когда тот отвлекся на движение полицейского робота. Ситуация полностью отошла под контроль полицейских, когда злоумышленник попытался скрыться из магазина около 23 часов вечера.

Он (террорист – ред. 24 канал) лежит на улице, его осматривают на наличие взрывчатых веществ. Сотрудники полиции держат его под прицелом. Заложник в безопасности,

– сообщали полицейские в твиттере.

К слову, впоследствии выяснилось, что пояс со взрывчаткой на теле террориста был муляжем.

Террорист угрожал взорвать здание / Фото at5.nl