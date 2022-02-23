Террорист в камуфляжной одежде с балаклавой зашел в магазин Apple, выстрелил из пистолета и взял одного из посетителей в заложники. На теле у преступника якобы была взрывчатка.

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Чем все закончилось

После того как злоумышленник открыл стрельбу , из магазина удалось выбежать почти всем посетителям. Четверо человек закрылись в отдельном помещении внутри здания.

Инцидент произошел 22 февраля около 18 часов вечера. Правоохранители вели переговоры с террористом в течение нескольких часов. При этом преступник демонстрировал на себе пояс, якобы со взрывчаткой , и угрожал взорвать здание.

Единственному заложнику удалось самостоятельно сбежать от террориста, когда тот отвлекся на движение полицейского робота. Ситуация полностью отошла под контроль полицейских , когда злоумышленник попытался скрыться из магазина около 23 часов вечера.

Он (террорист – ред. 24 канал) лежит на улице, его осматривают на наличие взрывчатых веществ. Сотрудники полиции держат его под прицелом. Заложник в безопасности,

– сообщали полицейские в твиттере.

К слову, впоследствии выяснилось, что пояс со взрывчаткой на теле террориста был муляжем .