Высшие налоги для ФЛП с декабря 2021 года: сколько будут платить предприниматели

С 1 декабря 2021 года в Украине размер минимальной заработной платы повысится до 6 500 гривен, а прожиточный минимум – до 2 393 гривен. Это повлияет на суммы налогов, которые будут уплачивать ФЛП.

Вырастут размеры Единого социального взноса (ЕСВ). При этом размер Единого налога останется без изменений. Сколько будут платить предприниматели с декабря 2021 года – читайте дальше.

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Налоги для ФЛП с 1 декабря

1 группа:

ЕСВ – 1 430 гривен (22% от минимальной зарплаты);

гривен (22% от минимальной зарплаты); Единый налог – 227 гривен (10% от прожиточного минимума по состоянию на 1 января).

2 группа:

ЕСВ – 1 430 гривен (22% от минимальной зарплаты);

гривен (22% от минимальной зарплаты); Единый налог – 1 200 гривен (20% от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января).

3 группа:

ЕСВ – 1 430 гривен (22% от минимальной зарплаты);

гривен (22% от минимальной зарплаты); 5% от дохода или 3% от дохода + НДС.

Напомним, что 2 ноября 2021 года Верховная Рада приняла за основу проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". Согласно ему, размер минимальной зарплаты еще раз увеличится с октября 2022 года – до 6 700 гривен. С тех пор ФЛП придется платить ЕСВ в размере 1 474 гривен.