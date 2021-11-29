Вырастут размеры Единого социального взноса (ЕСВ). При этом размер Единого налога останется без изменений. Сколько будут платить предприниматели с декабря 2021 года – читайте дальше.

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Налоги для ФЛП с 1 декабря

1 группа:

ЕСВ – 1 430 гривен (22% от минимальной зарплаты);

Единый налог – 227 гривен (10% от прожиточного минимума по состоянию на 1 января).

2 группа:

ЕСВ – 1 430 гривен (22% от минимальной зарплаты);

Единый налог – 1 200 гривен (20% от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января).

3 группа:

ЕСВ – 1 430 гривен (22% от минимальной зарплаты);

5% от дохода или 3% от дохода + НДС.