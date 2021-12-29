Вышло всего лишь с 3 попытки: как украинцы создали лучший стартап для изучения языков Preply
Источник:24 канал
Украинцы основали платформу для изучения иностранных языков онлайн Preply. Однако создать несколько миллионный бизнес удалось не сразу.
У основателей Preply было несколько попыток запуска прежде, чем они дошли до платформы в том виде, в каком она есть сейчас. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал соучредитель стартапа Дмитрий Волошин.
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Три попытки к успеху
Первая итерация Preply называлась FindGuru. Основатели хотели построить маркетплейс для курсов английского в Киеве. Но недооценили, насколько локальный рынок маленьких бизнесов не готов к диджитализации.
За первый месяц мы заработали 100 гривен. Мы поняли, что рынок не был готов к продукту, который мы строили. Он до сих пор не готов.
Второй раз продукт запустили уже под названием Preply на американском рынке. Идея заключалась в подготовке пользователей к американскому ВНО. По словам Дмитрия, это уже лучшая история: первый месяц принес 500 долларов. Но, чтобы их заработать, учредители потратили 3 тысячи долларов. Предприниматель объясняет эту неудачу неумением совершать правильный маркетинг.
Что очень важно в стартапе – это быстро расти и масштабироваться. И, возможно, у той идеи в США у нас был какой-то шанс вырасти, но мы не знали, как это сделать быстро,
– отмечает Дмитрий Волошин.
Учредители вернулись в Украину. Третьей итерацией, которая наконец-то сработала, стало Preply, которое пользователи знают сегодня. Это маркетплейс для преподавателей языков, с которыми можно заниматься онлайн.
После успешного запуска в Киеве Preply начал масштабироваться на другие города, а также страны – в Россию, Казахстан, Беларусь. Правда, после начала войны на Востоке Украины основатели изменили свою стратегию и переориентировались на Запад. Если в 2014 году 90% дохода стартапа приносили страны бывшего СССР, то теперь только 5%. Ключевой рынок – Запад.Обратите внимание! Forbes оценивает стоимость Preply в 130 – 200 миллионов долларов, что ставит его на 8 позицию в рейтинге лучших стартапов Украины в 2021 году. Однако в компании не комментируют эту оценку.