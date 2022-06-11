Компания призвала помочь украинской экономике и создать надежный тыл. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий 10 июня.

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Компаниям, покинувшим рынок России, предложили вести бизнес на Львовщине

Специалисты отдела инвестиционной политики департамента экономической политики Львовской ОВА подготовили и направили письма с инвестиционными предложениями Львовской области международным компаниям, которые уже покинули рынок россии,

– говорится в сообщении.

Около 80 международных компаний получили инвестиционные предложения начать свою работу на территории Львовщины.

И еще около 30 международных компаний-франчайзеров могут упрощать условия покупки франшизы для украинских предприятий.

Львовская ОВА призывает бизнес работать и развиваться именно в Украине, создавать надежный экономический тыл, а международные компании разрывать все связи со страной-агрессором и все инвестиции вливать в экономику нашей страны, в частности Львовщины!,

– отмечают в ОВА.

Škoda возобновляет работу завода в Украине

Известный чешский производитель авто и двигателей возобновил работу в Украине. С 10 июня заработал завод компании Eurocar в селе Соломоново Закарпатской области. Об этом компания сообщает на своей официальной странице в фейсбуке. Как отмечает производитель, "ŠKODA AUTO оказывает ощутимую поддержку на экономическом фронте и возобновляет поставки автомобилей ŠKODA в Украину".

Снабжать поставки свои авто в Украину компания будет в формате SKD. Это технология сборки автомобилей с полностью готовых к сборке комплектующих, часто уже посредством больших узлов.

Первую партию автомобиля Škoda уже отгрузили. Она насчитывает 80 моделей кроссоверов KODIAQ и KAROQ.

Чешская компания отмечает, что увеличение объемов производства будет напрямую зависеть от развития войны в Украине. Ведь свободные помещения завода и дальше будут служить центром проживания временно перемещенных лиц.

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