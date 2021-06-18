Выручка превзойдет ожидания, прибыли значительно меньше: прогноз от Ford на второй квартал

Компания Ford Motor заявила в четверг 17 июня, что ее выручка во втором квартале "превзойдет ожидания" и будет значительно больше, чем годом ранее. Однако чистая прибыль будет "значительно ниже", чем за аналогичный период прошлого года.

Компания опубликовала широкую информационную справку перед презентацией генерального директора Джима Фарли на глобальной конференции Deutsche Bank по автомобильной промышленности.

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Улучшение ситуации в автомобильной отрасли обусловлено значительно меньшими, чем ожидалось, расходами и благоприятными рыночными факторами,

– заявили в компании Ford Motor.

Ford ранее заявлял, что ожидает уменьшения объемов производства на ориентировочно 50% от запланированного во втором квартале из-за дефицита комплектующих, по сравнению с 17% в первом квартале.

Улучшение прогнозов несмотря на неопределенность

На конференции будут озвучены данные о том, что американский автопроизводитель наблюдает улучшения в своем автомобильном бизнесе несмотря на неопределенность относительно поставок полупроводниковых чипов, используемых в информационно-развлекательных и других системах, необходимых для создания автомобилей.

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Первая половина года для автопроизводителей оказалась лучше, чем многие ожидали. Ограничение поставок из-за проблем с запчастями привело к росту цен на автомобили и выручки.

Ограничение поставок чипов для автомобилей ощутимо ударило по автопроизводителях всего мира:

Мир столкнулся с дефицитом полупроводников и первыми это на себе почувствовали автопроизводители. В частности, в феврале Tesla ненадолго остановила производство своей модели на автосборочном заводе в Калифорнии. В мае о приостановке производства заявили также Nissan, Suzuki и Mitsubishi.

своей модели на автосборочном заводе в Калифорнии. В мае Ожидается, что дефицит полупроводников обойдется мировой автомобильной промышленности в 2021 году в 110 миллиардов долларов.

обойдется мировой автомобильной промышленности в 2021 году в В мае Маск уже заявлял, что проблемы с цепями поставок вызывают "безумные трудности", а дефицит чипов повлиял на производственные цели Tesla.

а дефицит чипов повлиял на производственные цели Tesla. Сейчас Tesla ведет переговоры по предварительной оплаты поставок компьютерных чипов и рассматривает возможность приобретения собственного завода по изготовлению чипов.