Компания опубликовала широкую информационную справку перед презентацией генерального директора Джима Фарли на глобальной конференции Deutsche Bank по автомобильной промышленности.

Интересно Новые рынки и бизнес без границ: успешный опыт Amazon, Virgin Group и Киевстар

Улучшение ситуации в автомобильной отрасли обусловлено значительно меньшими, чем ожидалось, расходами и благоприятными рыночными факторами,

– заявили в компании Ford Motor.

Ford ранее заявлял, что ожидает уменьшения объемов производства на ориентировочно 50% от запланированного во втором квартале из-за дефицита комплектующих, по сравнению с 17% в первом квартале.

Улучшение прогнозов несмотря на неопределенность

На конференции будут озвучены данные о том, что американский автопроизводитель наблюдает улучшения в своем автомобильном бизнесе несмотря на неопределенность относительно поставок полупроводниковых чипов, используемых в информационно-развлекательных и других системах, необходимых для создания автомобилей.

Интересно "Электрическая революция" от Ford: планируют обойти Tesla и General Motors

Первая половина года для автопроизводителей оказалась лучше, чем многие ожидали. Ограничение поставок из-за проблем с запчастями привело к росту цен на автомобили и выручки.

Ограничение поставок чипов для автомобилей ощутимо ударило по автопроизводителях всего мира:

Мир столкнулся с дефицитом полупроводников и первыми это на себе почувствовали автопроизводители. В частности, в феврале Tesla ненадолго остановила производство своей модели на автосборочном заводе в Калифорнии. В мае о приостановке производства заявили также Nissan, Suzuki и Mitsubishi.

Ожидается, что дефицит полупроводников обойдется мировой автомобильной промышленности в 2021 году в 110 миллиардов долларов.

обойдется В мае Маск уже заявлял, что проблемы с цепями поставок вызывают " безумные трудности ", а дефицит чипов повлиял на производственные цели Tesla.

Сейчас Tesla ведет переговоры по предварительной оплаты поставок компьютерных чипов и рассматривает возможность приобретения собственного завода по изготовлению чипов .