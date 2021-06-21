Эта сумма является на 111% больше, чем было в 2019 году. Валовая прибыль также увеличилась на 93% до – 19 миллиардов долларов.

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Компания ByteDance до конца 2020 года уже достигла 1,9 миллиарда активных пользователей в месяц. Это касается всех платформ, в частности:

TikTok ;

китайской версии Douyin;

агрегатора новостей Toutiao.

Операционный убыток

Несмотря на стремительный рост, компания также получила операционный убыток в 2,1 миллиарда долларов. В то же время в 2019 году эта сумма достигла лишь 684 миллионов долларов. Из неофициальных источников известно, что ущерб в основном связан с выплатой компенсаций акционерам.

Известно, что именно реклама является основным доходом компании на различных платформах. Однако в последнее время гигант начал сосредотачиваться и на играх, чем нарвался на новых конкурентов.

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