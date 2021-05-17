Такая цифра в 2,6 раз больше, чем от онлайн-продажов Jysk в 2020 году. С момента запуска магазина, количество посетителей составило 2 528 431 уникальных человек.

К теме IKEA запустила новую инициативу, предлагая ваучеры на старую мебель: как это работает

Также за год магазин обработал 148 395 заказов. Интересно, что средний чек в интернет-магазине составил 3 393 гривен.

Интернет-магазин обогнал конкурентов

Выручка украинского подразделения IKEA за год составила 503,5 миллионов гривен. В то же время продажи онлайн-магазина Jysk в 2020 году составили 188 миллионов гривен.

Таким образом IKEA обогнала конкурента в несколько раз.

Украинцы чаще всего заказывали:

коробки для хранения Parkla;

вешалки для одежды Spruttig;

герметичные пакеты Istad.



Товары, котор ы е покупали чаще всего / Коллаж 24 канала

Выручка офлайн-магазина IKEA

1 февраля 2021 года в Украине открыли также офлайн-магазин. Он расположен в Киеве. Только за 3 месяца работы офлайн-магазина выручка составила примерно 7,2 миллионов гривен.

Количество заказов офлайн-магазина – 8068, в то же время средний чек – 890 гривен.

Самые популярные товары в офлайн-магазине:

вешалки для одежды Spruttig;

тарелка Oftas;

подставка для смартфона Bergenes.