Такая цифра в 2,6 раз больше, чем от онлайн-продажов Jysk в 2020 году. С момента запуска магазина, количество посетителей составило 2 528 431 уникальных человек.
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Также за год магазин обработал 148 395 заказов. Интересно, что средний чек в интернет-магазине составил 3 393 гривен.
Интернет-магазин обогнал конкурентов
Выручка украинского подразделения IKEA за год составила 503,5 миллионов гривен. В то же время продажи онлайн-магазина Jysk в 2020 году составили 188 миллионов гривен.
Таким образом IKEA обогнала конкурента в несколько раз.
Украинцы чаще всего заказывали:
- коробки для хранения Parkla;
- вешалки для одежды Spruttig;
- герметичные пакеты Istad.
Товары, которые покупали чаще всего / Коллаж 24 канала
Выручка офлайн-магазина IKEA
1 февраля 2021 года в Украине открыли также офлайн-магазин. Он расположен в Киеве. Только за 3 месяца работы офлайн-магазина выручка составила примерно 7,2 миллионов гривен.
Количество заказов офлайн-магазина – 8068, в то же время средний чек – 890 гривен.
Самые популярные товары в офлайн-магазине:
- вешалки для одежды Spruttig;
- тарелка Oftas;
- подставка для смартфона Bergenes.
Популярные товары офлайн-магазина IKEA / Коллаж 24 канала