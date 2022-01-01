По данным Dealogic , в 2021 году общая сумма средств, привлеченных компаниями во время первичного размещения акций, составила более 301 миллиарда долларов. В 2020 году этот показатель почти достиг отметки в 168 миллиардов.

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5 потенциальных IPO в 2022 году

В условиях притока венчурного капитала, некоторые из крупнейших частных технологических компаний воздержались от проведения IPO в 2021 году, поскольку не нуждались в дополнительных финансовых вливаниях. Однако в 2022 году IPO ожидают по меньшей мере от 5 крупных компаний .

1. Stripe

Компания разрабатывает решения для получения и обработки электронных платежей. Основана в 2009 году в небольшом офисе в Дублине. По последним данным, ее оценка составляет 95 миллиардов долларов рыночной капитализации. Такая сумма делает Stripe самым дорогим приватным технологическим стартапом США.

Сейчас в компании работает более 4 тысяч сотрудников по всему миру. Среди клиентов сервиса Stripe – Amazon и DoorDash, благодаря чему годовой доход стартапа составляет более 7,5 миллиарда долларов.

Финансовый сервис Stripe / Фото Stripe

2. Instacart

После ухода из Amazon и переезда в Сан-Франциско, разработчик Апурва Мехта попробовал свои силы в запуске собственных стартапов. До Instacart, основанного в 2012 году, 20 разработок предпринимателя провалились.

Несмотря на многочисленные неудачи, Instacart успешно занимается доставкой продуктов онлайн. В 2020 году выручка компании выросла втрое и составила 1,5 миллиарда долларов.

Сервис доставки еды Instacart / Фото Instacart

3. Discord

В 2015 году Джейсон Ситрон основал Discord, чтобы помочь командам разработчиков беспрепятственно общаться дистанционно. Однако сервис стал невероятно популярным среди геймеров , что впоследствии и обеспечило компании стремительный рост.

На фоне пандемии Discord насчитывал 150 миллионов активных пользователей ежемесячно. Microsoft пыталась приобрести сервис в 2020 году за 10 миллиардов долларов, однако компания решила остаться независимой.

В ходе недавнего раунда финансирования Discord привлекла 500 миллионов долларов, благодаря чему ее стоимость выросла до 15 миллиардов долларов.

Платформа Discord / Фото Discord

4. Impossible Foods

В 2011 году профессор Стэнфорда Патрик Браун решил бросить вызов традиционной мясной продукции . Его компания Impossible Foods сначала выпустила котлеты для бургеров на растительной основе и впоследствии расширила поставки на десятки тысяч торговых точек.

В компании работает более 800 сотрудников, и в 2022 году основатель планирует сделать ее декакорном , перейдя отметку рыночной капитализации в 10 миллиардов долларов.

Растительная альтернатива мясу от Impossible Foods / Фото Impossible Foods

5. Airtable

Трое единомышленников основали компанию Airtable, разрабатывающую облачный инструмент для совместной работы команд. С 2012 года стартап привлек таких известных клиентов как Netflix и Shopify. С начала 2020 года компания получила 735 миллионов долларов инвестиций, а оценка рыночной капитализации составила 11,7 миллиарда долларов.