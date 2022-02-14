В Украине существуют очень похожие модели , которые уже завоевали рынок, и к которым привык потребитель. В частности, по мнению эксперта, местная сеть дискаунтеров АТБ давно удачно адаптировала модель Lidl к украинскому рынку и получила лояльность целевой аудитории.

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Риски Lidl на украинском рынке

Сегодня, по мнению Корсака, украинские ритейлеры имеют все те же технологии, умения и знания, что и Lidl. Наш рынок не удастся удивить современными программами лояльности с мобильными приложениями или чат-ботами, уникальными маркетинговыми кампаниями, красивыми экстерьерами и интерьерами.

На мой взгляд, эти две сети (АТБ и Lidl – ред. 24 канал) практически идентичны. Ключевые факторы успеха и концепции одинаковы: низкая цена, скорость, ограниченность ассортиментного предложения, упор на товары собственной торговой марки, высокая эффективность процессов и автоматизация. Даже экстерьер и форма зданий, которые они строят для своих торговых точек, очень похожие. Роман Корсак Менеджер по инновационным сетям "Наш Край" | SPAR

Кроме того, по словам эксперта, украинский рынок ритейла очень децентрализованный – каждый регион имеет свою специфику, игроков, а также уникальные местные товары. Локальные сети лучше знают и чувствуют покупателя, чем международный гигант.

Нельзя исключать и политический аспект нашего рынка, когда отдельные регионы контролируются "своими" людьми, а интересы связанных ритейлеров – локации для аренды, разрешения на строительство, коммерческие условия – лоббируются на верхах,

– добавляет Корсак.

Еще одним риском Lidl на украинском рынке, по мнению эксперта, является то, что в городах-миллионниках лучшие локации уже давно заняты . Поэтому немецкому дискаунтеру придется либо поглощать другие сети, либо открываться в окрестностях городов.