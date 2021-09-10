Выделили 1,2 миллиарда долларов: Amazon будет финансировать обучение своих работников в вузах

Amazon предложил покрыть стоимость обучения в колледжах для 750 тысяч своих работников в США. Таким образом компания стремится привлечь и удержать персонал на фоне общего дефицита рабочей силы.

В Amazon заявили, что инвестируют 1,2 миллиарда долларов в новую инициативу. Сотрудники будут иметь доступ к ежегодному финансированию до тех пор, пока будут продолжать работать на компанию.

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Детали инициативы Amazon

В Amazon отметили, что предложение покрыть стоимость обучения будет включать "тысячи партнеров компании в области образования на территории США", однако ни одного названия учебного заведения не указали.

Гигант электронной коммерции, согласно заявлению, будет покрывать не только расходы за обучение в колледжах. Так, компания будет финансировать курсы английского языка, получение среднего образования, а также расширит профессиональное обучение на рабочем месте для 300 тысяч человек.

Сейчас Amazon является лидером в создании новых рабочих мест в США, и мы верим, что бесплатное обучение для нашей команды будет иметь огромное положительное влияние на сотни тысяч семей по всей стране,

– отметил Дэвид Кларк, глава отдела потребителей Amazon.

Добавим, что Amazon – не единственная крупная компания, которая согласилась финансировать образование сотрудников. В прошлом месяце в Walmart заявили, что будут оплачивать расходы на обучение и книги для около 1,5 миллиона всех своих работников. Компания Target также будет предлагать бесплатное обучение для получения степени бакалавра для более 340 тысяч работников.