Как выбрать и зарегистрировать ПРРО: пошаговая инструкция для ФЛП

10 ноября 2021 , 12:25
Читати новину українською

Источник:

"Экономическая правда"

С 1 января 2022 года кассовые аппараты будут вынуждены использовать все ФЛП 2 – 4 групп упрощенной системы налогообложения. Для предпринимателей, ранее не имевших дела с ПРРО, процедура их получения и регистрации может быть непонятной.

Издание "Экономическая правда" подготовило материал о разновидностях кассовых аппаратов. Как выбрать, зарегистрировать, использовать ПРРО и сколько это стоит, рассказываем дальше.

Читайте также Киевстар усилил партнерство с Microsoft: еще больше возможностей для клиентов

Какие бывают кассовые аппараты

  1. Классические (РРО) – похожи на банковские терминалы или небольшие принтеры. Их функция – выдавать клиентам фискальные чеки.
  2. Программные (ПРРО) – приложение или программа с той же функцией, установленная на смартфон, планшет, компьютер или ноутбук.

Виды кассовых аппаратов / Инфографика "Экономическая правда"

Стоимость программных регистраторов расчетных операций

ГНС предлагает бесплатный ПРРО для платформ Windows и Android. Приложения нет ни в одном онлайн-магазине, а скачать программу можно только на официальном сайте налоговой. Приложение от ГНС выполняет базовые функции:

  • фискализация расчетных операций (передача отчетов в налоговую);
  • работа с электронными чеками.

Вместе с тем на рынке есть множество коммерческих ПРРО с более широкими возможностями, например интеграция с электронными системами автоматизации бизнеса. Функционал платных регистраторов обычно разрешает:

  • управлять всеми кассами и кассирами одновременно;
  • загружать товары из других программ;
  • изменять цены;
  • делать скидки и тому подобное.

Предложения ПРРО на рынке / Инфографика "Экономическая правда"

Как установить ПРРО

ПРРО необходимо зарегистрировать в Электронном кабинете налогоплательщика. Заполнив форму №1-ПРРО, в четвертом разделе "Данные о ПРРО" следует выбрать тип аппарата:

  • стационарный – используется по адресу из регистрационного заявления;
  • передвижной – можно использовать по всей Украине;
  • касса самообслуживания – по адресу из регистрационного заявления без кассира (платежный терминал);
  • интернет-торговля – по адресу из регистрационного заявления, можно с кассиром (интернет-магазин, сайт).

Пошаговая инструкция регистрации ПРРО

  1. Зарегистрировать точку продаж в кабинете налогоплательщика. В разделе "Ввод отчетности" выбрать группу отчетов F13, создать и отправить форму F1312003.
  2. Выбрать платный или бесплатный ПРРО.
  3. Загрузить файл ПРРО и установить его на устройство, выполняющее роль кассового аппарата.
  4. Создать виртуальную кассу и заполнить форму №1-ПРРО (F1304102 в разделе "Ввод отчетности", выбрать группу отчетов F13). В пункте №5 важно выбрать "Свершается", чтобы ПРРО не перестал посылать информацию налоговой, если интернет исчезнет.
  5. После передачи формы №1-ПРРО вы получите квитанцию ​​с фискальным номером, под которым налоговая зарегистрировала ваш ПРРО.
  6. Лицо, которое будет работать с регистратором, должно иметь собственную электронную подпись.
  7. Далее в ПРРО можно вводить список товаров, которые вы реализуете.
Автор: Сергій Зятюк