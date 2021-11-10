Как выбрать и зарегистрировать ПРРО: пошаговая инструкция для ФЛП
Источник:"Экономическая правда"
С 1 января 2022 года кассовые аппараты будут вынуждены использовать все ФЛП 2 – 4 групп упрощенной системы налогообложения. Для предпринимателей, ранее не имевших дела с ПРРО, процедура их получения и регистрации может быть непонятной.
Издание "Экономическая правда" подготовило материал о разновидностях кассовых аппаратов. Как выбрать, зарегистрировать, использовать ПРРО и сколько это стоит, рассказываем дальше.
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Какие бывают кассовые аппараты
- Классические (РРО) – похожи на банковские терминалы или небольшие принтеры. Их функция – выдавать клиентам фискальные чеки.
- Программные (ПРРО) – приложение или программа с той же функцией, установленная на смартфон, планшет, компьютер или ноутбук.
Виды кассовых аппаратов / Инфографика "Экономическая правда"
Стоимость программных регистраторов расчетных операций
ГНС предлагает бесплатный ПРРО для платформ Windows и Android. Приложения нет ни в одном онлайн-магазине, а скачать программу можно только на официальном сайте налоговой. Приложение от ГНС выполняет базовые функции:
- фискализация расчетных операций (передача отчетов в налоговую);
- работа с электронными чеками.
Вместе с тем на рынке есть множество коммерческих ПРРО с более широкими возможностями, например интеграция с электронными системами автоматизации бизнеса. Функционал платных регистраторов обычно разрешает:
- управлять всеми кассами и кассирами одновременно;
- загружать товары из других программ;
- изменять цены;
- делать скидки и тому подобное.
Предложения ПРРО на рынке / Инфографика "Экономическая правда"
Как установить ПРРО
ПРРО необходимо зарегистрировать в Электронном кабинете налогоплательщика. Заполнив форму №1-ПРРО, в четвертом разделе "Данные о ПРРО" следует выбрать тип аппарата:
- стационарный – используется по адресу из регистрационного заявления;
- передвижной – можно использовать по всей Украине;
- касса самообслуживания – по адресу из регистрационного заявления без кассира (платежный терминал);
- интернет-торговля – по адресу из регистрационного заявления, можно с кассиром (интернет-магазин, сайт).
Пошаговая инструкция регистрации ПРРО
- Зарегистрировать точку продаж в кабинете налогоплательщика. В разделе "Ввод отчетности" выбрать группу отчетов F13, создать и отправить форму F1312003.
- Выбрать платный или бесплатный ПРРО.
- Загрузить файл ПРРО и установить его на устройство, выполняющее роль кассового аппарата.
- Создать виртуальную кассу и заполнить форму №1-ПРРО (F1304102 в разделе "Ввод отчетности", выбрать группу отчетов F13). В пункте №5 важно выбрать "Свершается", чтобы ПРРО не перестал посылать информацию налоговой, если интернет исчезнет.
- После передачи формы №1-ПРРО вы получите квитанцию с фискальным номером, под которым налоговая зарегистрировала ваш ПРРО.
- Лицо, которое будет работать с регистратором, должно иметь собственную электронную подпись.
- Далее в ПРРО можно вводить список товаров, которые вы реализуете.