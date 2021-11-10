Как выбрать и зарегистрировать ПРРО: пошаговая инструкция для ФЛП

С 1 января 2022 года кассовые аппараты будут вынуждены использовать все ФЛП 2 – 4 групп упрощенной системы налогообложения. Для предпринимателей, ранее не имевших дела с ПРРО, процедура их получения и регистрации может быть непонятной.

Издание "Экономическая правда" подготовило материал о разновидностях кассовых аппаратов. Как выбрать, зарегистрировать, использовать ПРРО и сколько это стоит, рассказываем дальше.

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Какие бывают кассовые аппараты

Классические (РРО) – похожи на банковские терминалы или небольшие принтеры. Их функция – выдавать клиентам фискальные чеки. Программные (ПРРО) – приложение или программа с той же функцией, установленная на смартфон, планшет, компьютер или ноутбук.

Виды кассовых аппаратов / Инфографика "Экономическая правда"

Стоимость программных регистраторов расчетных операций

ГНС предлагает бесплатный ПРРО для платформ Windows и Android. Приложения нет ни в одном онлайн-магазине, а скачать программу можно только на официальном сайте налоговой. Приложение от ГНС выполняет базовые функции:

фискализация расчетных операций (передача отчетов в налоговую);

работа с электронными чеками.

Вместе с тем на рынке есть множество коммерческих ПРРО с более широкими возможностями, например интеграция с электронными системами автоматизации бизнеса. Функционал платных регистраторов обычно разрешает:

управлять всеми кассами и кассирами одновременно;

загружать товары из других программ;

изменять цены;

делать скидки и тому подобное.

Предложения ПРРО на рынке / Инфографика "Экономическая правда"

Как установить ПРРО

ПРРО необходимо зарегистрировать в Электронном кабинете налогоплательщика. Заполнив форму №1-ПРРО, в четвертом разделе "Данные о ПРРО" следует выбрать тип аппарата:

стационарный – используется по адресу из регистрационного заявления;

– используется по адресу из регистрационного заявления; передвижной – можно использовать по всей Украине;

– можно использовать по всей Украине; касса самообслуживания – по адресу из регистрационного заявления без кассира (платежный терминал);

– по адресу из регистрационного заявления без кассира (платежный терминал); интернет-торговля – по адресу из регистрационного заявления, можно с кассиром (интернет-магазин, сайт).

Пошаговая инструкция регистрации ПРРО