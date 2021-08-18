Как бренды становятся узнаваемыми: советы по правильному неймингу компании

Популярные во всем мире компании часто имеют странные или даже сложные названия, однако это не помешало им добиться успеха. Задумывались ли вы когда-нибудь, что, например, означает Instagram, Grindr или Flickr?

Правильно подобранное название предприятия имеет большое значение, когда говорится о выходе компании на рынок. Как найти хорошее и меткое имя для бренда – далее в материале.

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Забудьте о перфекционизме

Идеального названия не существует. Неопытные и полны энтузиазма предприниматели склонны к перфекционизму, особенно когда это касается открытия собственного дела. Запомните, что нейминг – это лишь первое знакомство потенциального клиента с брендом. У вас будет множество других возможностей рассказать о себе.

Проанализируйте рынок

Знаете ли вы названия всех своих конкурентов на рынке? Какие из них вам нравятся? Почему? Чтобы решить головоломку с именем собственного бренда, стоит начать с конца.

В течение длительного промежутка времени технологические компании использовали сложные слова и неправильное написание, чтобы привлечь к себе внимание, и в некоторых случаях такая тактика была успешной:

неправильное написание – Lyft, Flickr, Grindr;

сложные слова – Snapchat, Instagram.

Если ваш бизнес также из этой отрасли, можно попробовать воспользоваться подобным методом, или же обратить внимание на более распространенные:

простые и существующие слова – Apple, Amazon, Twitter;

иностранный нейминг – La Brosa, Nomi d'Italia.

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Влиться или выйти за рамки?

Когда вы проанализировали рынок, следует понять, хотите ли вы в него влиться, или же наоборот – пойти против правил. Ничем не примечательное название может подчеркнуть вашу уверенность, а уникальное и оригинальное – заявить о больших амбициях.

Чтобы упростить себе задачу, можно использовать специальные генераторы имен, которые есть в свободном доступе в интернете. На таких ресурсах вы просто указываете сферу деятельности бизнеса и ключевые слова или идеи, а затем получаете множество предложений названий.

Мозговой штурм

Если у вас есть команда, с которой вы планируете выводить бренд на рынок, хорошим способом найти удачное название компании является мозговой штурм. Главное – не стесняться и не нервничать, а попытаться завлечь людей к творчеству.

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Для начала стоит составить несколько отдельных "блоков" – наборов слов и фраз, которые касаются вашей деятельности, продукта или услуг компании в целом, видения и позиционирования бренда.

Уже из них можно создать очень оригинальные варианты названия, которые впоследствии у команды единомышленников сформируют единое и меткое имя компании, с которым вы и заявите о себе на рынке.