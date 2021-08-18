Правильно подобранное название предприятия имеет большое значение, когда говорится о выходе компании на рынок. Как найти хорошее и меткое имя для бренда – далее в материале.
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Забудьте о перфекционизме
Идеального названия не существует. Неопытные и полны энтузиазма предприниматели склонны к перфекционизму, особенно когда это касается открытия собственного дела. Запомните, что нейминг – это лишь первое знакомство потенциального клиента с брендом. У вас будет множество других возможностей рассказать о себе.
Проанализируйте рынок
Знаете ли вы названия всех своих конкурентов на рынке? Какие из них вам нравятся? Почему? Чтобы решить головоломку с именем собственного бренда, стоит начать с конца.
В течение длительного промежутка времени технологические компании использовали сложные слова и неправильное написание, чтобы привлечь к себе внимание, и в некоторых случаях такая тактика была успешной:
- неправильное написание – Lyft, Flickr, Grindr;
- сложные слова – Snapchat, Instagram.
Если ваш бизнес также из этой отрасли, можно попробовать воспользоваться подобным методом, или же обратить внимание на более распространенные:
- простые и существующие слова – Apple, Amazon, Twitter;
- иностранный нейминг – La Brosa, Nomi d'Italia.
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Влиться или выйти за рамки?
Когда вы проанализировали рынок, следует понять, хотите ли вы в него влиться, или же наоборот – пойти против правил. Ничем не примечательное название может подчеркнуть вашу уверенность, а уникальное и оригинальное – заявить о больших амбициях.
Чтобы упростить себе задачу, можно использовать специальные генераторы имен, которые есть в свободном доступе в интернете. На таких ресурсах вы просто указываете сферу деятельности бизнеса и ключевые слова или идеи, а затем получаете множество предложений названий.
Мозговой штурм
Если у вас есть команда, с которой вы планируете выводить бренд на рынок, хорошим способом найти удачное название компании является мозговой штурм. Главное – не стесняться и не нервничать, а попытаться завлечь людей к творчеству.
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Для начала стоит составить несколько отдельных "блоков" – наборов слов и фраз, которые касаются вашей деятельности, продукта или услуг компании в целом, видения и позиционирования бренда.
Уже из них можно создать очень оригинальные варианты названия, которые впоследствии у команды единомышленников сформируют единое и меткое имя компании, с которым вы и заявите о себе на рынке.