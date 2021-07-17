"Вы убиваете людей": между Джо Байденом и компанией Facebook разгорелся скандал

Президент США Джозеф Байден заявил, что платформы вроде Facebook "убивают людей" дезинформацией о вакцинации против COVID-19. В компании возмутились обвинением и остро ответили на реплику демократа.

В Facebook заявили, что в администрации президента решили просто найти "козла отпущения", поскольку им не удалось достичь запланированного количества вакцинированного населения в 70% на начало июля. По состоянию на 16 июля этот показатель составил лишь 60%.

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Подробности скандала

16 июля Джозеф Байден заявил, что платформа Facebook "убивает людей" , поскольку содержит множество фейковой информации о прививках против COVID-19. "Пандемия продолжает существовать только среди невакцинированного населения, и они (платформы вроде Facebook – ред. 24 канал) убивают людей", – высказался президент США.

, поскольку содержит множество фейковой информации о прививках против COVID-19. "Пандемия продолжает существовать только среди невакцинированного населения, и они (платформы вроде Facebook – ред. 24 канал) убивают людей", – высказался президент США. В Facebook возмутились заявлением Байдена, и встречно обвинили главу государства в поисках "козла отпущения" из-за провального плана вакцинации. Компания отметила, что их вклад в борьбу против COVID-19 наоборот является очень большим.

Более 2 миллиардов людей просмотрели достоверную информацию о COVID-19 и вакцинах в Facebook, что является наибольшим показателем среди всех остальных ресурсов в интернете. Более 3,3 миллиона человек также воспользовались нашим инструментом поиска вакцины, чтобы выяснить, где и когда они могут привиться,

– ответили на обвинения в Facebook.

К слову, 97% людей, которых сейчас госпитализируют с COVID-19 в США, не сделали прививки против коронавирусной болезни. Ранее главный хирург США Вивек Мурти уже заявлял, что "жизнь американцев находится под угрозой" из-за дезинформации относительно вакцин в социальных сетях.

В Facebook попросили Джозефа Байдена не слепо доверять своему близкому окружению и не ретранслировать чужие мысли, а руководствоваться фактами.