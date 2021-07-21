Вы, ребята, заплатили за все это, – Безос поблагодарил работников и клиентов Amazon за полет

Самый богатый человек мира Джефф Безос, после возвращения из космического полета решил поблагодарить работников и клиентов его компании Amazon за эту уникальную возможность. Его слова вызвали совершенно противоположную реакцию из разных политических лагерей США.

За годы управления Джеффом Безосом Amazon стала одной из самых мощных экономических империй в мире.

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Заоблачные состояния новоиспеченного космического туриста, которые Forbes оценивает в 205 миллиардов долларов, сделали реальностью полет Джеффа Безоса в космос на ракете, построенной его частной космической компанией Blue Origin.

На пресс-конференции, после полета в космос Джефф Безос выразил благодарность за миллиардное состояние, которые ему заработали работники и клиенты Amazon.

Я также хочу поблагодарить каждого сотрудника Amazon и каждого клиента Amazon, потому что вы, ребята, заплатили за все это,

– сказал Безос.

Реакция на слова миллиардера от критики к похвале

Заявления Джеффа Безоса вызвали ряд критических реакций со стороны демократов, в частности со стороны Эрла Блюменауера, члена Палаты представителей, который входит в состав Комитета по вопросам налогообложения. Критикуя миллиардера за негативное воздействие космического туризма на окружающую среду, он представил законопроект, которым предлагается ввести налог на космические путешествия.

Эрл Блюменауер был не одинок в своих критических заявлениях относительно самого богатого человека планеты. Представительница от Демократической партии США Нидия Веласкес решила указать на то, что полет Джеффа Безоса в космос стал возможным благодаря низкой оплате труда в Amazon и давлению компании на малый бизнес, пользующийся ее услугами.

В то время как Джефф Безос во всех новостях говорит о том, что он платит за полет в космос, давайте не будем забывать о реальности, которую он создал здесь, на Земле,

– написала в твиттере представитель демократических сил из Нью-Йорка.

Она добавила к следующему сообщению хэштег #WealthTaxNow и ссылку на статью о том, насколько мало платят сотрудникам Amazon.

В статье, которую распространила демократка, отмечается, что средняя зарплата работника в компании Джеффа Безоса в 2020 году составляла всего 29 007 долларов в год. В то время как по данным The Census Bureau средняя зарплата в США еще в 2019 году достигла отметки в 35 977 долларов.

Зато с Белого Дома раздались одобрительные отзывы о космическом полете мультимиллиардера

Это момент американской исключительности,

– заявила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, отвечая на вопрос о полете во время пресс-конференции во вторник 20 июля.

Какие рекорды установил космический полет Джеффа Безоса

полет в космос самого богатого человека в мире;

полет старейшей астронавтки;

полет самого молодого астронавта;

капсула New Shepard имела самые большие иллюминаторы среди всех транспортных средств, которые побывали в космосе.

Также полет Джеффа Безоса считается первым полноценным туристическим космическим полетом, ведь к миллиардеру в составе экипажа присоединились трое обычных людей, которые не являются работниками компании или действующими профессиональными астронавтами.