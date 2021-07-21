За годы управления Джеффом Безосом Amazon стала одной из самых мощных экономических империй в мире.
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Заоблачные состояния новоиспеченного космического туриста, которые Forbes оценивает в 205 миллиардов долларов, сделали реальностью полет Джеффа Безоса в космос на ракете, построенной его частной космической компанией Blue Origin.
На пресс-конференции, после полета в космос Джефф Безос выразил благодарность за миллиардное состояние, которые ему заработали работники и клиенты Amazon.
Я также хочу поблагодарить каждого сотрудника Amazon и каждого клиента Amazon, потому что вы, ребята, заплатили за все это,
– сказал Безос.
Реакция на слова миллиардера от критики к похвале
Заявления Джеффа Безоса вызвали ряд критических реакций со стороны демократов, в частности со стороны Эрла Блюменауера, члена Палаты представителей, который входит в состав Комитета по вопросам налогообложения. Критикуя миллиардера за негативное воздействие космического туризма на окружающую среду, он представил законопроект, которым предлагается ввести налог на космические путешествия.
Эрл Блюменауер был не одинок в своих критических заявлениях относительно самого богатого человека планеты. Представительница от Демократической партии США Нидия Веласкес решила указать на то, что полет Джеффа Безоса в космос стал возможным благодаря низкой оплате труда в Amazon и давлению компании на малый бизнес, пользующийся ее услугами.
В то время как Джефф Безос во всех новостях говорит о том, что он платит за полет в космос, давайте не будем забывать о реальности, которую он создал здесь, на Земле,
– написала в твиттере представитель демократических сил из Нью-Йорка.
Она добавила к следующему сообщению хэштег #WealthTaxNow и ссылку на статью о том, насколько мало платят сотрудникам Amazon.
Зато с Белого Дома раздались одобрительные отзывы о космическом полете мультимиллиардера
Это момент американской исключительности,
– заявила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, отвечая на вопрос о полете во время пресс-конференции во вторник 20 июля.
Какие рекорды установил космический полет Джеффа Безоса
- полет в космос самого богатого человека в мире;
- полет старейшей астронавтки;
- полет самого молодого астронавта;
- капсула New Shepard имела самые большие иллюминаторы среди всех транспортных средств, которые побывали в космосе.
Также полет Джеффа Безоса считается первым полноценным туристическим космическим полетом, ведь к миллиардеру в составе экипажа присоединились трое обычных людей, которые не являются работниками компании или действующими профессиональными астронавтами.