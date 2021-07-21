За годы управления Джеффом Безосом Amazon стала одной из самых мощных экономических империй в мире.

Интересно Новые рынки и бизнес без границ: успешный опыт Amazon, Virgin Group и Киевстар

Заоблачные состояния новоиспеченного космического туриста, которые Forbes оценивает в 205 миллиардов долларов, сделали реальностью полет Джеффа Безоса в космос на ракете, построенной его частной космической компанией Blue Origin.

На пресс-конференции, после полета в космос Джефф Безос выразил благодарность за миллиардное состояние, которые ему заработали работники и клиенты Amazon.

Я также хочу поблагодарить каждого сотрудника Amazon и каждого клиента Amazon, потому что вы, ребята, заплатили за все это,

– сказал Безос.

Реакция на слова миллиардера от критики к похвале

Заявления Джеффа Безоса вызвали ряд критических реакций со стороны демократов , в частности со стороны Эрла Блюменауера, члена Палаты представителей, который входит в состав Комитета по вопросам налогообложения. Критикуя миллиардера за негативное воздействие космического туризма на окружающую среду, он представил законопроект, которым предлагается ввести налог на космические путешествия.

Эрл Блюменауер был не одинок в своих критических заявлениях относительно самого богатого человека планеты. Представительница от Демократической партии США Нидия Веласкес решила указать на то, что полет Джеффа Безоса в космос стал возможным благодаря низкой оплате труда в Amazon и давлению компании на малый бизнес , пользующийся ее услугами.

В то время как Джефф Безос во всех новостях говорит о том, что он платит за полет в космос, давайте не будем забывать о реальности, которую он создал здесь, на Земле,

– написала в твиттере представитель демократических сил из Нью-Йорка.

Она добавила к следующему сообщению хэштег #WealthTaxNow и ссылку на статью о том, насколько мало платят сотрудникам Amazon.

В статье, которую распространила демократка, отмечается, что средняя зарплата работника в компании Джеффа Безоса в 2020 году составляла всего 29 007 долларов в год. В то время как по данным The Census Bureau средняя зарплата в США еще в 2019 году достигла отметки в 35 977 долларов.

Зато с Белого Дома раздались одобрительные отзывы о космическом полете мультимиллиардера

Это момент американской исключительности,

– заявила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, отвечая на вопрос о полете во время пресс-конференции во вторник 20 июля.

Какие рекорды установил космический полет Джеффа Безоса

полет в космос самого богатого человека в мире;

полет старейшей астронавтки;

полет самого молодого астронавта;

капсула New Shepard имела самые большие иллюминаторы среди всех транспортных средств, которые побывали в космосе.