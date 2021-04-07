Участник Black Eyed Peas, рэппер Will.i.am представил XUPERMASK - технологическую версию медицинской маски, которая стоит почти триста долларов

XUPERMASK поступит в продажу 8 апреля и будет удобной для людей, которые носят очки и слушают музыку. Цена изобретения - 299 долларов.

Читайте также: Американский миллиардер представил команду для экспедиции в космос, которую сам оплатил

Вид и функции

Маска выполнена из ткани и силикона , имеет регулируемые ремешки и будет выпускаться в двух цветах: черном и белом.

, имеет регулируемые ремешки и будет выпускаться в двух цветах: черном и белом. XUPERMASK оборудована светодиодной подсветкой, Bluetooth и креплением для беспроводных наушников. Встроенный микрофон и система, которая глушит шум, позволит владельцу девайса беспрепятственно общаться, не снимая маску .

. Качество воздуха обеспечат сменные HEPA-фильтры и встроенные трехскоростные вентиляторы.

и встроенные трехскоростные вентиляторы. В комплект маски входит футляр для переноски, набор фильтров, беспроводные наушники и зарядное устройство.

XUPERMASK Will.i.am разработал совместно с компанией Honeywell и дизайнером Хосе Фернандесом, который создал костюмы для SpaceX Илона Маска.

Чем занимается Will.i.am

Его настоящее имя - Уильям Джеймс Адамс. Американский певец и музыкальный продюсер является одним из создателей и солистов известной группы Black Eyed Peas. Был тренером американского "Голоса", владелец продюсерской компании "will.i.am Music Group".

Will.i.am давно интересуется технологиями. Он инвестировал в Tesla и Beats Electronics, а в 2011 году стал креативным директором в корпорации Intel. Его собственная компания i.am + приобрела несколько технологических стартапов.