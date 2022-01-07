Встретиться с Илоном Маском: объявлен конкурс стартапов на участие в конференции SXSW

Startup Grind Kyiv при поддержке USAID, USF, Western NIS Enterprise Fund и Минцифры организуют первую национальную делегацию на конференцию SXSW 2022. Украинские стартапы приглашают принять участие в конкурсе.

По итогам конкурса, 6 победителей поедут на SXSW 2022, который продлится с 11 по 20 марта в Остине, штат Техас. За счет USF и партнеров украинские стартапы смогут представить свой продукт в рамках Ukrainian Corner.

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Покрытие расходов

USF совместно с партнерами покроют победителям следующие расходы:

стоимость стенда;

билеты на конференцию;

проживание;

перелет.

Что известно о конференции SXSW South by Southwest (SXSW) – международное мероприятие, посвященное важнейшим достижениям в области технологий, инноваций, культуры и других направлений. Фестиваль проводят с 1987 года, и сегодня событие собирает лидеров со всего мира для знакомств и обсуждения актуальных проблем.



Всего мероприятие посещают более 70 тысяч человек и около 10 тысяч компаний. Среди известных гостей – Илон Маск, Барак Обама, Марк Кьюбан и другие.

Требования к участникам конкурса

Стартап должен быть готов продемонстрировать продукт или услугу (макет, прототип и тому подобное). Основатель должен владеть английским или иметь англоязычного представителя. Стартап должен соответствовать ряду требований SXSW 2022.

Требования SXSW 2022:

стартап зарегистрирован как украинское юридическое лицо или хотя бы один из учредителей является физическим лицом-предпринимателем в Украине;

команда полностью или частично находится в Украине (резиденты, живущие и работающие в Украине);

(резиденты, живущие и работающие в Украине); стартап использует технологии, созданные в Украине и/или продолжающие R&D здесь;

позиционирует себя как украинский в публичном поле (интервью, материалы СМИ, публичные выступления);

в публичном поле (интервью, материалы СМИ, публичные выступления); имеет четкое желание привлечь инвестиции и может обосновать необходимую сумму, оценку раунда, цель использования средств;

имеет прибыльных клиентов, хорошие показатели их удержания и/или динамику привлечения;

имеет институциональную готовность к получению инвестиций (предварительные раунды известных ангелов и/или фондов);

сфера деятельности классифицируется как продукт или сервис в области креативных индустрий, имеет потенциал роста и большой целевой рынок.

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Как принять участие