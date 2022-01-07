По итогам конкурса, 6 победителей поедут на SXSW 2022, который продлится с 11 по 20 марта в Остине, штат Техас. За счет USF и партнеров украинские стартапы смогут представить свой продукт в рамках Ukrainian Corner.
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Покрытие расходов
USF совместно с партнерами покроют победителям следующие расходы:
- стоимость стенда;
- билеты на конференцию;
- проживание;
- перелет.
Что известно о конференции SXSWSouth by Southwest (SXSW) – международное мероприятие, посвященное важнейшим достижениям в области технологий, инноваций, культуры и других направлений. Фестиваль проводят с 1987 года, и сегодня событие собирает лидеров со всего мира для знакомств и обсуждения актуальных проблем.
Всего мероприятие посещают более 70 тысяч человек и около 10 тысяч компаний. Среди известных гостей – Илон Маск, Барак Обама, Марк Кьюбан и другие.
Требования к участникам конкурса
- Стартап должен быть готов продемонстрировать продукт или услугу (макет, прототип и тому подобное).
- Основатель должен владеть английским или иметь англоязычного представителя.
- Стартап должен соответствовать ряду требований SXSW 2022.
Требования SXSW 2022:
- стартап зарегистрирован как украинское юридическое лицо или хотя бы один из учредителей является физическим лицом-предпринимателем в Украине;
- команда полностью или частично находится в Украине (резиденты, живущие и работающие в Украине);
- стартап использует технологии, созданные в Украине и/или продолжающие R&D здесь;
- позиционирует себя как украинский в публичном поле (интервью, материалы СМИ, публичные выступления);
- имеет четкое желание привлечь инвестиции и может обосновать необходимую сумму, оценку раунда, цель использования средств;
- имеет прибыльных клиентов, хорошие показатели их удержания и/или динамику привлечения;
- имеет институциональную готовность к получению инвестиций (предварительные раунды известных ангелов и/или фондов);
- сфера деятельности классифицируется как продукт или сервис в области креативных индустрий, имеет потенциал роста и большой целевой рынок.
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Как принять участие
- Подать заявку по ссылке до 10 января 2022 года.
- Пройти проверку на соответствие условиям конкурса.
- Принять участие в питче и презентовать стартап перед жюри 21 января 2022 года.
- Дождаться объявления победителей и приглашения поучаствовать в SXSW 2022.