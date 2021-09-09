Вслед за пакетами: в Украине хотят запретить одноразовую пластиковую посуду

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов разработало законопроект, запрещающий производить, ввозить в Украину и использовать одноразовую пластиковую посуду. Документ должны зарегистрировать в Верховной Раде до ноября.

Если закон примут, он вступит в силу уже через год. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский на своей странице в фейсбук.

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Что предусматривает новый проект закона

Запрет на производство, ввоз и использование одноразовой пластиковой посуды распространяться на следующие изделия:

трубочки;

столовые приборы, в том числе вилки, ножи, ложки, шпажки и тому подобное;

посуду, в частности тарелки, стаканчики и крышечки;

палочки для воздушных шаров;

контейнеры для еды и напитков;

изделия из вспененного пенополистирола и оксобиораскладного пластика.

К тому же в министерстве предлагают маркировать изделия, которые содержат пластик, но не попадают под запрет. Это, в частности, средства личной женской гигиены, подгузники, табачные изделия с фильтрами и тому подобное.

Почему это важно

В июне этого года Владимир Зеленский подписал закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины". Согласно ему, уже в следующем году в Украине будет запрещено распространять тонкие и сверхтонкие пластиковые пакеты.

Как отмечает Роман Абрамовский, за последние 50 лет мировое производство пластика возросло в 20 раз, но только 9% пластика, изготовленного за всю историю его существования, было переработано, а 12% – сожжено. Остальное до сих пор находится в окружающей среде.