Вслед за обвинениями: Meta реорганизует работу исследовательского отдела

Meta реорганизует работу внутреннего исследовательского отдела. Он будет состоять из сотрудников, ранее работавших над WhatsApp и Instagram.

Команда из около 50 специалистов будет заниматься исследованиями на всех платформах компании. Изменится подход к работе сотрудников, изучающих темы политики, здоровья, климата, безопасности пользователей и дезинформации.

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Изменения в работе исследовательского отдела Meta

Реорганизация в Meta – это первое серьезное изменение во внутренней команде исследователей после обнародования скандальных The Facebook Files.

Как отмечают в компании, она поможет сотрудникам, ранее работавшим в разных отделах, эффективнее взаимодействовать. В результате реорганизации не будет никаких увольнений или сокращений рабочих мест.

Мы убеждены, что такие действия позволят нам улучшить наши продукты и лучше обслуживать пользователей,

– отметили в Meta.

The Facebook Files: детали скандала

25 октября 2021 года сразу 17 американских изданий опубликовали разоблачительные материалы на основе внутренних документов компании.

на основе внутренних документов компании. Экс-сотрудница Facebook (ныне – Meta) Фрэнсис Хауген передала документы журналистам, после чего публично выступила на слушаниях Сената против компании.

против компании. Среди прочего, Meta обвинили в негативном влиянии ее платформ на детей, разжигании вражды в обществе и подрыве американской демократии. В исследовательском отделе якобы знали о ряде проблем касательно алгоритмов платформ, однако компания на них никоим образом не реагировала.

касательно алгоритмов платформ, однако компания на них никоим образом не реагировала. Также стало известно, что Facebook намеренно продвигала опасный для здоровья пользователей контент. В частности, девушкам-подросткам, страдающим анорексией, алгоритмы платформы рекомендовали подписываться на группы о похудении.

пользователей контент. В частности, девушкам-подросткам, страдающим анорексией, алгоритмы платформы рекомендовали подписываться на группы о похудении. Марк Цукерберг заявил, что все обвинения – это клевета. По его словам, компании действительно приходилось принимать непростые решения, однако она "никогда не ставила собственную выгоду выше благополучия пользователей".

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