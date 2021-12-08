Команда из около 50 специалистов будет заниматься исследованиями на всех платформах компании. Изменится подход к работе сотрудников, изучающих темы политики, здоровья, климата, безопасности пользователей и дезинформации.

Обратите внимание Как противостоять киберугрозам: вебинар от Киевстар

Изменения в работе исследовательского отдела Meta

Реорганизация в Meta – это первое серьезное изменение во внутренней команде исследователей после обнародования скандальных The Facebook Files .

Как отмечают в компании, она поможет сотрудникам, ранее работавшим в разных отделах, эффективнее взаимодействовать. В результате реорганизации не будет никаких увольнений или сокращений рабочих мест.

Мы убеждены, что такие действия позволят нам улучшить наши продукты и лучше обслуживать пользователей,

– отметили в Meta.

The Facebook Files: детали скандала

25 октября 2021 года сразу 17 американских изданий опубликовали разоблачительные материалы на основе внутренних документов компании.

Экс-сотрудница Facebook (ныне – Meta) Фрэнсис Хауген передала документы журналистам, после чего публично выступила на слушаниях Сената против компании.

Среди прочего, Meta обвинили в негативном влиянии ее платформ на детей, разжигании вражды в обществе и подрыве американской демократии. В исследовательском отделе якобы знали о ряде проблем касательно алгоритмов платформ, однако компания на них никоим образом не реагировала.

Также стало известно, что Facebook намеренно продвигала опасный для здоровья пользователей контент. В частности, девушкам-подросткам, страдающим анорексией, алгоритмы платформы рекомендовали подписываться на группы о похудении.

Марк Цукерберг заявил, что все обвинения – это клевета . По его словам, компании действительно приходилось принимать непростые решения, однако она "никогда не ставила собственную выгоду выше благополучия пользователей".