"Отрасль может остановиться": молочные предприятия бьют тревогу и просят Зеленского о льготах

Ключевые украинские производители молока обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой установить льготные тарифы на газ.

По подсчетам Союза молочных предприятий Украины (СМПУ), в январе стоимость голубого топлива составляла 4,9 тысячи гривен за тысячу кубометров, а ныне – 59 – 62 тысячи. Это сделало производство молока убыточным и грозит остановкой предприятий отрасли.

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О чем молочные производители просят Зеленского

Руководители молочных предприятий просят президента установить льготный тариф на природный газ в размере 32 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Актуальное подорожание энергоносителя более чем в 10 раз составляет около 25% себестоимости производства, что вскоре приведет к глубокому кризису в молочной отрасли и невозможности молокозаводов продолжать работу.

Молокоперерабатывающие предприятия не могут перекрыть космические тарифы на газ повышением отпускных цен, ведь покупательная способность населения на низком уровне,

– говорится в обращении СМПУ.

Кроме того, в сообщении отмечается, что торговые сети отказываются переподписывать новые договоры, в которых предусмотрен значительный рост цен на молочную продукцию.

СМПУ – организация, объединяющая молокоперерабатывающие предприятия Украины, чья совокупная доля на отечественном рынке превышает 75%.

К слову, по мнению представителей молочных предприятий, льготный тариф на газ позволит украинским производителям продолжить деятельность и избежать продовольственного кризиса.





Письмо производителей молока к Владимиру Зеленскому / Фото СМПУ

Напомним, что недавно об угрозе приостановки производства из-за сверхвысоких цен на газ предупреждала и другая отрасль – союз кондитерских предприятий "Укркондпром".