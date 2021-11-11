Всемирный день шопинга: 7 трендов торговли, которые активизировались в 2021 году

В 2021 году сфера ритейла претерпела серьезные изменения. Множество компаний потеряли свою прибыль из-за пандемии, однако другие подхватили новые тренды и начали зарабатывать в разы больше.

От технологий к изменению поведения покупателей: Бизнес 24 рассказывает о 10 основных тенденциях в сфере розничной торговли. О передовых трендах ритейла – далее в материале.

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1. Электронная коммерция

Неудивительно, что электронная коммерция – одна из ключевых тенденций розничной торговли 2021 года. Согласно данным Statista, онлайн-продажи B2C в Германии удвоились в период с 2014 по 2020 год, увеличившись с 35,6 миллиарда до 72,8 миллиарда евро.

По оценкам Shopify, в глобальном масштабе онлайн-продажи составили 4,89 триллиона долларов в 2020 году и прогнозируемо достигнут 6,39 триллиона долларов к 2024 году. Относительно их рыночной доли в глобальных розничных продажах, онлайн-продажи выросли с 13,6% в 2019 году до 18% в 2020 году. К 2024 году эта цифра, вероятно, составит 21,8%.

2. Омникальность

Чтобы и дальше обеспечивать клиентам безопасный опыт покупок во время пандемии, многие розничные продавцы начали предоставлять омниканальные услуги. К примеру, сервисы Click-and-collect позволяют клиентам покупать товары в интернете и бесплатно забирать их в магазине. 71% потребителей подчеркивают, что предпочитают покупки у продавцов, предлагающих такую ​​опцию.

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3. Социальная коммерция

Учитывая, что потребители поколения Z проводят несколько часов в день в социальных сетях, продажа товаров через такие платформы, как Instagram, становится все более выгодной. Ключевым преимуществом является то, что товарная реклама очень похожа на обычный органический контент, что делает ее более привлекательной для потребителей. Социальная коммерция также сокращает путь покупателя, поскольку клиенты могут совершать покупки прямо на платформе без перенаправления в интернет-магазин.

4. Дополненная реальность (AR)

Согласно опросу Google, 66% потребителей заинтересованы в использовании технологий дополненной реальности при совершении покупок. Преимущества для розничных продавцов значительны: 3D-визуализация, демонстрация продукта в объеме и другие подобные инструменты оказывают значительное влияние на показатели продаж. Согласно данным Shopify, запуск AR-технологий повышает коэффициент конверсии бизнеса до 94%.

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5. Прямой доступ к потребителю (DTC)

С помощью каналов DTC компании могут продавать свои продукты или услуги непосредственно потребителям, устраняя потребность в посредниках. Самые очевидные преимущества:

более высокая скорость выхода на рынок;

более выгодные цены;

высшая маржа;

способность определять потребности клиентов и быстро реагировать на них.

Согласно отчету eMarketer, в США продажи по каналам DTC выросли на 45,5% с 2019 по 2020 год, при этом ожидается рост еще на 15,9% до конца этого года.

6. Концентрация на искусственном интеллекте

На многих веб-сайтах розничной торговли продукты уже предлагаются на основе ранее просмотренных или приобретенных товаров. С помощью технологий искусственного интеллекта можно еще больше улучшить персонализацию, позволяя обновлять текст целевой страницы и описание продуктов в режиме реального времени в соответствии с потребностями клиентов.

Искусственный интеллект также может помочь в навигации интернет-магазином и сократить время посещения покупателем, создавая персонализированные ярлыки – например, показывая сначала женскую, унисекс или мужскую одежду в зависимости от гендерной идентичности потребителя.

7. Экологичность

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Последней, но не менее важной тенденцией розничной торговли в 2021 году является экологичность. Согласно опросу Box Inc, 46% потребителей убеждены, что электронная коммерция не является экологичным способом совершения покупок. 73% считают, что высокая доходность, присущая онлайн-ритейлерам, делает их неэкологическими.

49% заявляют, что объемы транспортировки и доставки не способствуют защите окружающей среды. Предложение вариантов экологически чистой доставки и экологически чистой упаковки становится все более важным для интернет-магазинов.