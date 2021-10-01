Проект информирует, какими могут быть основания и виды проверок, как часто их проводят и насколько эффективно работают инспекторы. О самой интересной информации и показателях – далее в материале.
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Виды проверок
Независимо от инспекционного органа, в Украине существуют два основных типа государственных проверок бизнеса – плановые и внеплановые.
Плановые инспекции проводят не реже одного раза в два или несколько лет, в зависимости от степени риска, в который входит предприятие в отдельной сфере деятельности. Во время такого вида проверок инспекторы фактически проводят "инвентаризацию" всего предприятия – заглядывают в каждый уголок и вычитывают чуть ли не каждую бумажку.
Внеплановые проверки должны иметь основание и осуществляются без предупреждения предприятия об их проведении. Инспектируют в таком случае преимущественно отдельные нюансы деятельности, в которых предприятие было замечено в нарушениях.
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В прошлом году в Украине провели более 18 тысяч плановых проверок и более чем 128 тысяч внеплановых. Всего в стране сейчас для этого работают более 10 тысяч уполномоченных инспекторов в различных государственных структурах.
Интересно, что именно во время плановых проверок фиксируется значительно больше нарушений, чем в течение внеплановых, хотя к первому виду инспекции предприятие может подготовиться заранее.
Соотношение выявленных нарушений во время двух видов проверок / Инфографика Texty
Основания для внеплановых проверок
Основанием для внеплановой проверки предприятия может быть жалоба, представление бизнесом недостоверной отчетности, поручение премьер-министра, просьба самого предприятия, повторная проверка на устранение ранее выявленных нарушений, авария на предприятии и тому подобное.
Выявленные нарушения в зависимости от основания инициированных внеплановых проверок: сравнительная таблица
|Рейтинг по количеству
|Основание
|Проведенные проверки
|Выявленные нарушения
|Среднее количество выявленных нарушений во время одной проверки
|1.
|Поручение премьер-министра из-за системных нарушений
|35 749
|308 154
|8,62
|2.
|Просьба самого предприятия
|26 226
|44 409
|1,69
|3.
|Повторная проверка
|11 887
|44 493
|3,74
|4.
|Жалоба физического лица
|6 700
|6 894
|1,03
|5.
|Подозрение в нарушении трудового законодательства
|3 713
|1 430
|0,39
|6.
|Поручение премьер-министра
|2 174
|431
|0,2
|7.
|Жалоба работника предприятия
|1 159
|946
|0,82
|8.
|Сообщение от органов государственного надзора
|556
|196
|0,35
|9.
|Запрос Госстата, ГФС или Пенсионного фонда
|423
|401
|0,95
|10.
|Авария или несчастный случай
|403
|4 516
|11,21
Какие органы и где осуществляют больше всего инспекций
Больше всего проверок осуществляет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – почти 90 тысяч инспекций с начала 2020 года. На втором месте – Госпродпотребслужба (почти 58 300), а на третьем – Гоструда (более 41 тысячи).
Кроме этого, проверки бизнеса осуществляют следующие органы:
- Пенсионный фонд;
- Государственная экологическая инспекция;
- Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;
- Управление государственного архитектурно-строительного контроля;
- Государственное агентство рыбного хозяйства и другие.
С 2020 года больше всего проверок провели в Харьковской области, а меньше всего – в Черновицкой. На втором месте по количеству инспекций Киев, хотя именно здесь зарегистрировано больше всего предпринимателей. Днепропетровская, Житомирская и Одесская области также в лидерах.
В каких случаях инспекторы действуют незаконно
Бизнес имеет право не допустить инспектора к проверке, если:
- проверка является плановой, однако ее нет в годовом плане проверяющего органа на официальном сайте или на Инспекционном портале;
- в направлении на проведение внеплановой проверки не указано основание;
- основание для проверки присутствует, однако оно ничем не обосновано;
- нет согласования на проверку от органа контроля, если основанием является жалоба клиента или работника.
К слову, в 2020 году в Днепре разгорелся скандал, когда инспектор Гоструда вместе с сообщниками готовила фиктивные жалобы и приходила на предприятия с внеплановыми проверками на их основании. Поэтому предпринимателям следует знать, какие у них есть права во время инспекций и как действует закон.
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Почему это важно
Часто предприниматели жалуются на недобросовестных проверяющих, так как, по их мнению, те только мешают их деятельности и взимают большие штрафы. Однако открытая и прозрачная отчетность государственных контролирующих органов поможет:
- бизнесу – следить за графиком проверок и их результатами, анализировать свои нарушения и своевременно их исправлять;
- органам – контролировать, насколько эффективно и законно работают инспекторы, отслеживать возможные коррупционные риски.