Проект информирует, какими могут быть основания и виды проверок, как часто их проводят и насколько эффективно работают инспекторы. О самой интересной информации и показателях – далее в материале.

На тему Борьба с неофициальными работниками: в Гоструда рассказали, как проходят проверки бизнеса

Виды проверок

Независимо от инспекционного органа, в Украине существуют два основных типа государственных проверок бизнеса – плановые и внеплановые.

Плановые инспекции проводят не реже одного раза в два или несколько лет, в зависимости от степени риска, в который входит предприятие в отдельной сфере деятельности. Во время такого вида проверок инспекторы фактически проводят "инвентаризацию" всего предприятия – заглядывают в каждый уголок и вычитывают чуть ли не каждую бумажку.

Внеплановые проверки должны иметь основание и осуществляются без предупреждения предприятия об их проведении. Инспектируют в таком случае преимущественно отдельные нюансы деятельности, в которых предприятие было замечено в нарушениях.

Обратите внимание Бюро экономической безопасности: как новый орган будет влиять на бизнес

В прошлом году в Украине провели более 18 тысяч плановых проверок и более чем 128 тысяч внеплановых. Всего в стране сейчас для этого работают более 10 тысяч уполномоченных инспекторов в различных государственных структурах.

Интересно, что именно во время плановых проверок фиксируется значительно больше нарушений, чем в течение внеплановых, хотя к первому виду инспекции предприятие может подготовиться заранее.

Соотношение выявленных нарушений во время двух видов проверок / Инфографика Texty

Основания для внеплановых проверок

Основанием для внеплановой проверки предприятия может быть жалоба, представление бизнесом недостоверной отчетности, поручение премьер-министра, просьба самого предприятия, повторная проверка на устранение ранее выявленных нарушений, авария на предприятии и тому подобное.

Выявленные нарушения в зависимости от основания инициированных внеплановых проверок: сравнительная таблица

Рейтинг по количеству Основание Проведенные проверки Выявленные нарушения Среднее количество выявленных нарушений во время одной проверки 1. Поручение премьер-министра из-за системных нарушений 35 749 308 154 8,62 2. Просьба самого предприятия 26 226 44 409 1,69 3. Повторная проверка 11 887 44 493 3,74 4. Жалоба физического лица 6 700 6 894 1,03 5. Подозрение в нарушении трудового законодательства 3 713 1 430 0,39 6. Поручение премьер-министра 2 174 431 0,2 7. Жалоба работника предприятия 1 159 946 0,82 8. Сообщение от органов государственного надзора 556 196 0,35 9. Запрос Госстата, ГФС или Пенсионного фонда 423 401 0,95 10. Авария или несчастный случай 403 4 516 11,21

Какие органы и где осуществляют больше всего инспекций

Больше всего проверок осуществляет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – почти 90 тысяч инспекций с начала 2020 года. На втором месте – Госпродпотребслужба (почти 58 300), а на третьем – Гоструда (более 41 тысячи).

Кроме этого, проверки бизнеса осуществляют следующие органы:

Пенсионный фонд;

Государственная экологическая инспекция;

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

Управление государственного архитектурно-строительного контроля;

Государственное агентство рыбного хозяйства и другие.

С 2020 года больше всего проверок провели в Харьковской области, а меньше всего – в Черновицкой. На втором месте по количеству инспекций Киев, хотя именно здесь зарегистрировано больше всего предпринимателей. Днепропетровская, Житомирская и Одесская области также в лидерах.

В каких случаях инспекторы действуют незаконно

Бизнес имеет право не допустить инспектора к проверке, если:

проверка является плановой, однако ее нет в годовом плане проверяющего органа на официальном сайте или на Инспекционном портале;

в направлении на проведение внеплановой проверки не указано основание;

основание для проверки присутствует, однако оно ничем не обосновано;

нет согласования на проверку от органа контроля, если основанием является жалоба клиента или работника.

К слову, в 2020 году в Днепре разгорелся скандал, когда инспектор Гоструда вместе с сообщниками готовила фиктивные жалобы и приходила на предприятия с внеплановыми проверками на их основании. Поэтому предпринимателям следует знать, какие у них есть права во время инспекций и как действует закон.

Важно Бизнес будут проверять в сопровождении полиции: Минэкономики обнародовало новый законопроект

Почему это важно

Часто предприниматели жалуются на недобросовестных проверяющих, так как, по их мнению, те только мешают их деятельности и взимают большие штрафы. Однако открытая и прозрачная отчетность государственных контролирующих органов поможет: