Японская компания Sharp сообщила о приостановке доставки своей продукции в Россию. Соответствующее заявление компания обнародовала на официальном сайте.

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Японский производитель техники уходит с рынка России

Главная причина – война России в Украине. В компании добавили, что они продолжат внимательно следить за ситуацией и будут принимать адекватные меры, учитывая принципы их Хартии корпоративного поведения Sharp Group.

Японская компания также заявила, что ее предприятия будут делать местные пожертвования для участвующих в этой работе благотворительных организаций наряду с индивидуальными усилиями по оказанию помощи. Таким образом компания хочет поддержать гуманитарную программу.

Сотни мировых компаний ушли с российского рынка из-за агрессии против Украины. Однако все еще остаются компании, которые не прочь сотрудничать с государством-агрессором. С этим списком можно ознакомиться по ссылке.

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