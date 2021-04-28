Компания Microsoft продолжает увеличивать прибыли несмотря на пандемию коронавируса. Вскоре техногигант может увеличить свою рыночную капитализацию до 2 триллионов долларов.

Через коронавирус люди застряли дома, а удаленная работа и дистанционное обучение стали нормой для многих. Это привело к повышенному спросу на услуги облачных вычислений, а также видеоигры, которые продает компания.

Обратите внимание К 2040 году – только электромобили: Honda поделилась грандиозной целью

Показатели компании

За последний год акции Microsoft выросли примерно на 50%.

Рыночная капитализация достигает 1,97 триллиона долларов , уступая только Apple в США.

Microsoft продолжает получать выгоду от ускорения облачной миграции через COVID-19 и большого спроса на модернизацию рабочей силы,

– отметил аналитик KeyBanc Майкл Турица.

Все благодаря облакам

Компания заявила, что продажи облачных услуг Azure выросли на 50% в четвертом квартале 2020 года. Azure – глобальная сеть центров обработки данных и программных средств, которые Microsoft продает как услугу.

В прошлом году эта услуга стала большим источником дохода для компании, чем ее операционная система Windows. Правда, в облачном бизнесе пока лидирует компания Amazon.

Microsoft также сумела популяризировать свой пакет Microsoft Teams , который конкурирует с Zoom. Количество пользователей выросло с 20 миллионов (ноябрь 2019) до 115 миллионов (октябрь 2020 года).

Сегодня в облаках хорошо не только летать, но и работать. Киевстар Бизнес рекомендует: поручите бизнес-процессы облачным технологиям и освободите время на мечты. Присоединяйтесь к встречам в онлайн, работайте в командах и над совместными задачами с StarTeams и Office 365 , используйте инструменты глобальной платформы Azure для аналитики и разработки программных продуктов. Летайте в облаках с пользой для бизнеса.

Другая деятельность Microsoft