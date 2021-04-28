Все из-за облаков: Microsoft может стоить 2 триллиона долларов
Компания Microsoft продолжает увеличивать прибыли несмотря на пандемию коронавируса. Вскоре техногигант может увеличить свою рыночную капитализацию до 2 триллионов долларов.
Источник:The Wall Street Journal
Через коронавирус люди застряли дома, а удаленная работа и дистанционное обучение стали нормой для многих. Это привело к повышенному спросу на услуги облачных вычислений, а также видеоигры, которые продает компания.
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Показатели компании
- За последний год акции Microsoft выросли примерно на 50%.
- Рыночная капитализация достигает 1,97 триллиона долларов, уступая только Apple в США.
Microsoft продолжает получать выгоду от ускорения облачной миграции через COVID-19 и большого спроса на модернизацию рабочей силы,
– отметил аналитик KeyBanc Майкл Турица.
Все благодаря облакам
Компания заявила, что продажи облачных услуг Azure выросли на 50% в четвертом квартале 2020 года. Azure – глобальная сеть центров обработки данных и программных средств, которые Microsoft продает как услугу.
В прошлом году эта услуга стала большим источником дохода для компании, чем ее операционная система Windows. Правда, в облачном бизнесе пока лидирует компания Amazon.
Microsoft также сумела популяризировать свой пакет Microsoft Teams, который конкурирует с Zoom. Количество пользователей выросло с 20 миллионов (ноябрь 2019) до 115 миллионов (октябрь 2020 года).
Другая деятельность Microsoft
- Microsoft приобрела компанию искусственного интеллекта Nuance Communications Inc. за 16 миллиардов долларов, пытаясь расширить свой доступ к потребителям медицинских услуг. Nuance предоставляет программное обеспечение для транскрипции голоса для врачей.
- Доход от Xbox увеличился на 40% в четвертом квартале 2020 года, когда вышли две новые консоли Xbox Series X и S.
- В конце прошлого года компания приобрела ZeniMax Media Inc., Материнскую компанию популярной франшизы видеоигр Doom, за 7,5 миллиарда долларов.
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