Все благодаря Китаю: как Tesla удалось достичь рекордных показателей продаж авто

Прорыв на китайский рынок в 2021 году стал ключевым фактором успеха для производителя электромобилей Tesla. Это подтверждает отчет, опубликованный Китайской ассоциацией легковых автомобилей (CPCA).

По данным CPCA, только в декабре Tesla продала на китайском рынке 70 847 автомобилей. Такой показатель является рекордным с момента запуска компанией производства в Шанхае в 2019 году.

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Рекордные продажи Tesla

По итогам 2021 года Tesla продала 936 тысяч единиц электромобилей по всему миру, из них 437 078 (учитывая экспортируемые) – на рынке Китая. Показатели выросли на 300% по сравнению с 2020 годом, а декабрьский результат на 34% выше, чем в ноябре.

Завод в Шанхае производит Model 3 и Model Y, продаваемые в Китае и экспортируемые в Германию, Японию и несколько других азиатских стран.

Мощности компании в Китае превзошли все прогнозы аналитиков. Несмотря на глобальный дефицит микрочипов, только в четвертом квартале 2021 года Tesla смогла произвести 308 600 автомобилей против прогнозируемых 263 тысяч.

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Основатель компании Илон Маск также заявил, что Tesla сможет достичь темпов роста в 50% в течение нескольких лет после увеличения поставок на 87% в 2021 году. Вероятно, обеспечить развитие прежде всего поможет китайский рынок.

Вместе с тем Tesla не является единственным или крупнейшим игроком на китайском рынке электромобилей. Сейчас там лидируют азиатские марки BYD и Wuling.

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