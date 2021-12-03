Впервые за почти 100-летнюю историю: совет директоров Disney возглавит женщина

Совет директоров американской корпорации The Walt Disney Company впервые за 98 лет существования возглавит женщина. Сьюзан Арнольд заменит действующего главу Роберта Айгера в конце 2021 года.

Ранее Арнольд была членом совета директоров Disney на протяжении 14 лет, руководителем инвестиционной компании Carlyle и занимала руководящие должности в нескольких крупнейших корпорациях США. Ее предшественник, Роберт Айгер, возглавлял Disney в течение последних 15 лет.

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Новая глава Disney

В течение председательства Айгера на должности, Disney совершила ряд крупных покупок, в частности, поглотила Pixar, Marvel, Lucasfilm и 21st Century Fox. В 2016 году компания открыла свой первый тематический парк и курорт на материковом Китае.

Назначение на должность Сьюзан Арнольд происходит, в частности, потому, что крупные компании постепенно отходят от структур управления, где роли руководителей и топ-менеджеров выполняют одни и те же люди на протяжении многих лет.

Такую тенденцию в последние несколько лет задают эксперты по корпоративному управлению, инвесторы, а также государственные регуляторные органы.

Вступая на должность главы совета директоров, я с нетерпением ожидаю возможности продолжить служить долгосрочным интересам акционеров Disney,

– заявила Арнольд.

К слову, несколько других работников Disney объявили о своих планах уйти с руководящих должностей до конца этого года, в частности: