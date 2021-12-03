Ранее Арнольд была членом совета директоров Disney на протяжении 14 лет, руководителем инвестиционной компании Carlyle и занимала руководящие должности в нескольких крупнейших корпорациях США. Ее предшественник, Роберт Айгер, возглавлял Disney в течение последних 15 лет.
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Новая глава Disney
В течение председательства Айгера на должности, Disney совершила ряд крупных покупок, в частности, поглотила Pixar, Marvel, Lucasfilm и 21st Century Fox. В 2016 году компания открыла свой первый тематический парк и курорт на материковом Китае.
Назначение на должность Сьюзан Арнольд происходит, в частности, потому, что крупные компании постепенно отходят от структур управления, где роли руководителей и топ-менеджеров выполняют одни и те же люди на протяжении многих лет.
Такую тенденцию в последние несколько лет задают эксперты по корпоративному управлению, инвесторы, а также государственные регуляторные органы.
Вступая на должность главы совета директоров, я с нетерпением ожидаю возможности продолжить служить долгосрочным интересам акционеров Disney,
– заявила Арнольд.
К слову, несколько других работников Disney объявили о своих планах уйти с руководящих должностей до конца этого года, в частности:
- Гэри Марш, президент и главный креативный директор Disney Branded Television;
- глава студии Алан Хорн;
- генеральный советник компании Алан Браверман.