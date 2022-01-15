Предприятие находится в Николаеве и входит в госконцерн Укроборонпром. Фрегат "Гетман Сагайдачный" является флагманом Военно-морских сил ВСУ.

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Модернизация фрегата "Гетман Сагайдачный"

Как отмечают в Укроборонпроме, работы будут происходить в несколько этапов – от общей оценки технического состояния корабля до непосредственного его ремонта и модернизации.

В сообщении отмечается, что работу подобного объема и сложности для кораблей такого класса не выполняло ни одно предприятие за весь период независимости Украины.

Именно поэтому для успешной реализации проекта ИПЦК сотрудничает с другими украинскими предприятиями – лидерами оборонно-промышленного комплекса и судостроения страны,

– объясняют в Укроборонпроме.