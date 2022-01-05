В GM заявили, что падение продаж на 13% было вызвано глобальным дефицитом полупроводников, от которого уже больше года страдает вся автомобильная промышленность. Вместе с тем, по итогам года, Toyota удалось обогнать GM на 10% .

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Новый лидер продаж авто в США

Детройтская General Motors занимала первое место по продажам авто в США с 1931 года , и пообещала в следующем году вернуть себе лидерство.

На их месте (Toyota – ред. 24 канал), я бы не спешил набивать себе тату "Мы №1",

– заявил пресс-секретарь GM Джим Кейн.

В целом аналитики ожидают, что количество новых авто, проданных в США, увеличится примерно на 2% в 2021 году против 2020-го. Однако продажи остаются на низком уровне, поскольку компании борются с проблемами цепочки поставок, что также привело к росту цен для потребителей.

К слову, GM в 2021 году продала 2,2 миллиона авто против 2,5 миллиона в 2020 году. Компания делала ставку на внедорожники и пикапы, концентрируясь на увеличении прибыли. Между тем, Toyota получала основную часть прибыли от продажи гибридных моделей. Компания меньше пострадала от нехватки полупроводников, поскольку имела большие складские запасы.

Добавим, что ведущие американские автомобильные компании потеряли свои позиции еще задолго до пандемии COVID-19. В начале 2000-х на Ford, General Motors и Chrysler приходилось до 90% всех продаж в США, а уже в 2008-м – чуть больше 50%.