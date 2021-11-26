Впервые за 30 лет: почему Билл Гейтс не попал в тройку лидеров рейтинга самых богатых

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс занял четвертое место в ежегодном рейтинге Forbes 400. В тройку лидеров миллиардер не попал впервые с 1991 года.

Хотя в 2021 году состояние Гейтса выросло на 23 миллиарда долларов, этого оказалось недостаточно, чтобы обогнать Джеффа Безоса, Илона Маска и Марка Цукерберга. Одной из причин утраты позиций называют развод миллиардера с Мелиндой Гейтс.

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Почему Билл Гейтс не попал в тройку самых богатых

После развода акции на сумму 5,6 миллиарда долларов перешли к его экс-жене Мелинде. Если бы Билл Гейтс сохранил брак и состояние, то сейчас был бы богаче Цукерберга, и занимал третье место в рейтинге этого года.

Поэтому соучредитель Microsoft занимает 4 место с состоянием 134,5 миллиарда долларов в рейтинге Forbes 400. По оценкам Forbes, Билл Гейтс владеет следующими активами:

1,3% доли в Microsoft (около 31 миллиард долларов);

инвестиционная компания Cascade Investment LLC;

особняк в Медине, штат Вашингтон, стоимостью 143 миллиона долларов;

контрольный пакет акций Four Seasons Hotels;

14% автосалона AutoNation;

акции компании Republic Services, занимающейся утилизацией отходов;

доля в компании-производителе тракторов Deere & Co.;

Canadian National Railway и прочее.

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Лидеры рейтинга Forbes 400 в 2021 году

Джефф Безос, основатель Amazon – 201 миллиард долларов. Илон Маск, CEO Tesla и SpaceX – 190,5 миллиарда долларов. Марк Цукерберг, основатель Facebook (ныне – Meta) – 134,5 миллиарда долларов.

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