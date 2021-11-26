Хотя в 2021 году состояние Гейтса выросло на 23 миллиарда долларов, этого оказалось недостаточно, чтобы обогнать Джеффа Безоса, Илона Маска и Марка Цукерберга. Одной из причин утраты позиций называют развод миллиардера с Мелиндой Гейтс.
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Почему Билл Гейтс не попал в тройку самых богатых
После развода акции на сумму 5,6 миллиарда долларов перешли к его экс-жене Мелинде. Если бы Билл Гейтс сохранил брак и состояние, то сейчас был бы богаче Цукерберга, и занимал третье место в рейтинге этого года.
Поэтому соучредитель Microsoft занимает 4 место с состоянием 134,5 миллиарда долларов в рейтинге Forbes 400. По оценкам Forbes, Билл Гейтс владеет следующими активами:
- 1,3% доли в Microsoft (около 31 миллиард долларов);
- инвестиционная компания Cascade Investment LLC;
- особняк в Медине, штат Вашингтон, стоимостью 143 миллиона долларов;
- контрольный пакет акций Four Seasons Hotels;
- 14% автосалона AutoNation;
- акции компании Republic Services, занимающейся утилизацией отходов;
- доля в компании-производителе тракторов Deere & Co.;
- Canadian National Railway и прочее.
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Лидеры рейтинга Forbes 400 в 2021 году
- Джефф Безос, основатель Amazon – 201 миллиард долларов.
- Илон Маск, CEO Tesla и SpaceX – 190,5 миллиарда долларов.
- Марк Цукерберг, основатель Facebook (ныне – Meta) – 134,5 миллиарда долларов.
Актуальные состояния самых богатых людей мира
- Илон Маск – 290,3 миллиарда долларов.
- Джефф Безос – 205,4 миллиарда.
- Бернар Арно – 192,5 миллиарда.
- Билл Гейтс – 139,5 миллиарда.
- Ларри Элисон – 127,5 миллиарда.