Стоит отметить, что такую ​​неудачу компания понесла впервые за 30 последних лет. Известно, что в 2020 году Emirates Group имела прибыль в размере 288 миллионов долларов.

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Увольнение персонала и сокращение авиапарка

Кроме того, что годовая выручка Emirates упала на 66% – до 8,4 миллиарда долларов – компания сократила свой авиапарк на 11 самолетов.

За 2021 финансовый год Emirates перевезла 6,6 миллионов пассажиров. Это на 88% меньше, чем годом ранее.

Также впервые в истории Emirates Group взялась за увольнения работников в различных подразделениях. В общем штат сократился на 31%. Теперь в Emirates Groupдо работает 75 т ы сяч человек.

Причина неудачи

Как и во многих других компаниях, главной причиной снижения показателей называли пандемию COVID-19. Именно из-за коронавирусн ых ограничений полеты еще в марте 2020 года прекратили на долгое время.

Стоит отметить, что власти Дубая поддерживали Emirates финансово еще с начала пандемии. Компания получила за все время 3,1 миллиарда долларов.