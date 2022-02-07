Состояние богача за день сократилось на 29,7 миллиарда долларов и сейчас оценивается в 84,5 миллиарда . Миллиардер не входит в топ-10 самых богатых впервые с июля 2015 года.

На тему Марк Цукерберг за день потерял более 29 миллиардов долларов: что произошло

Почему Цукерберг теряет позиции

Марку Цукербергу принадлежит около 13% акций Meta. Компания столкнулась с обвалом котировки исторического масштаба – в ходе торгов 3 февраля цена одной акции потеряла 26,39% , опустившись до 237,76 доллара. Рыночная капитализация Meta при этом снизилась на 232 миллиарда долларов.

Распродажа акций Meta началась после публикации неутешительных показателей за четвертый квартал 2021 года. Компания не оправдала ожиданий инвесторов и аналитиков почти по всем пунктам. Кроме того, техгигант снизил свои прогнозы выручки на первый квартал 2022 года.

Подробнее Не оправдала ожиданий: акции Meta стремительно упали в цене после публикации годовых показателей